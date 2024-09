Octubre ¿Un mes más dulce? para la Agroindustrial Enrique Varona

La Empresa Agroindustrial Enrique Varona, del municipio de Chambas, trabaja desde el 2022 para arrancar con el esquema de elaboración de meladuras, y después de varias pruebas en la maquinaria interna del central, se preveé comience la producción en la primera quincena de octubre, según Heriberto Navarro Peña, director general de la empresa.

“Finalmente el 26 de julio de este año hicimos la primera prueba de los molinos, después, a principios de septiembre logramos la primera prueba de la caldera y ahora debemos hacer la segunda”, explica Navarro Peña.

La meladura elaborada a partir de las 40 000 toneladas (t) de caña sembradas en todo el territorio, estará dirigida únicamente a la UEB de Derivados para destilar aguardiente. La eficiencia de la destilería será clave, pues deben obtenerse los niveles necesarios de aguardiente, para cubrir el pago a las ocho bases productoras que componen la empresa.

Porque, expresa Navarro Peña, “verdaderamente lo que buscamos es cortar caña y que le podamos ingresar el dinero de retorno a los productores y que así salgan de la situación económica tan ajustada que tienen”.

—¿Qué otros beneficios aportará este esquema de producción?

—Es importante en la contribución territorial porque la venta de aguardiente tiene precios superiores al azúcar. También genera un grupo de fuerzas de trabajo y empleo y lo que más beneficia al territorio es el corte de caña en la fase productiva. Esa es la esencia del programa, ya que llevamos cinco años sin cortar la caña.

A propósito de un proceso de reparación que ya está al 93,3 por ciento, Navarro Peña explica que la zafra mielera sigue una secuencia lógica distinta a una azucarera, en esta ocasión, reitera, “el central debe ajustarse con pruebas de molinos, caldera y turbo”. Sin embargo, existen factores que retrasan el proyecto; “este trabajo no es complejo, pero necesita recursos que estamos localizando para aplicar en distintas etapas”. Dichos recursos, como las piezas, son difíciles de buscar a otros lugares a causa de la falta de combustible.

El déficit de combustible entorpece los arreglos, pero también son preocupantes las condiciones climáticas de estos días, ya que la caña de azúcar es afectada y su rendimiento y calidad merman. La disminución del Brix, que es la concentración de sacarosa, afectaría la zafra mielera, entonces sería necesario el doble de cantidad de caña para lograr el mismo objetivo.

—¿Hará zafra el Enrique Varona en un futuro?

—Hoy, con la caña que tiene Varona no es sostenible una zafra, aparte de que no tenemos centrífuga reparada. Hay que concluir la reparación total del central para entonces poder pensar en el esquema del azúcar. Para eso necesitamos un financiamiento, el cual no tenemos. La zafra 2025-2026 entonces sería imposible de hacer.

Si es cierto que la zafra no es solo azúcar en Ciego de Ávila, aún son necesarios muchos esfuerzos y paciencia para desarrollar el tan anhelado esquema de meladuras, solo resta que octubre sea un mes más amable y más dulce.

Tomado de Invasor