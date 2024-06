Oda a la inmortalidad

Pero no es casualidad que por sus venas corriera la sangre de un Titán y la fuerza del metal qué caracteriza al héroe que, nacido en el Oriente de Cuba, esparce su luz para traspasar fronteras e irradiar su espíritu creador y combativo.

Para el hombre de mi historia no existe tarea imposible, por difícil que sea, su seguridad y esmero, hacen que se disuelva una piedra en el camino, que se derribe la muralla que obstaculiza cualquier proyecto, porque ve más allá del horizonte y tiene la convicción de que no hay amaneceres grises.

Lo que conquistó con sus manos, su inteligencia y su dedicación, no fue obra del destino, fueron horas de vigilia, en las que no importaba el cansancio por el duro bregar de la cotidianidad, ni de los avatares de la naturaleza, esos, afianzaron su fortaleza y la convicción de que no existía obstáculo posible que frenara su impulso.