Plata para Yusneilys Guzmán, la primera medallista olímpica de la lucha femenina cubana

Yusneilys Guzmán tiene un cuerpo atlético y un andar ligero. A veces pasa desapercibida entre el gentío, aunque por dentro lleva una grandeza que supera con creces su pequeña estatura.

En la víspera de su cumpleaños, esta joven cubana ha hecho historia al convertirse en la primera medallista olímpica de la lucha femenina, luego de que su rival en semifinales, la india Vinesh Phogat, fuera descalificada por no hacer el peso.

No tuvo miedo en el combate. Ante sí tenía a Sarah Hildebrandt, en un duelo durísimo si tenemos en cuenta que la estadounidense es multimedallista mundial y también sabe lo que es subir al podio en citas bajo los cinco aros.

La estadounidense ya había derrotado a Guzmán en el Panamericano de luchas celebrado en Buenos Aires en mayo de 2023. En ese evento, logró un contundente triunfo de 10-0 y después subió a lo más alto del podio con tres victorias por superioridad. La habanera, en cambio, quedó en tercer lugar.

Pero la Chiqui celebra. Ha cumplido su sueño de ganar una medalla olímpica, ahora decidida con pizarra de 3-0 a favor de la estadounidense. “Ya tengo la corona panamericana y centroamericana, que también eran objetivos en mi vida, y creo que tengo todo para luchar por esa medalla”, confesaba hace unos meses.

Guzmán, campeona de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, se impuso en los cuartos de final por superioridad técnica 10-0 a la lituana Gabija Dilyte. Con dos pases atrás y tres desbalances, la pequeña luchadora de Cuba se mostró grande sobre el colchón para avanzar a la discusión de las medallas.

Antes, en su debut, la atleta de la Isla ganó 7-6 a la turca Evin Demirhan, en un combate ajustado en los octavos de final, según el sitio oficial del certamen.

“Estos son mis segundos Juegos olímpicos. En Tokio desafortunadamente perdí en mi primera pelea, fui al repechaje y no pude con la medalla de bronce. Ahora venía con la mentalidad de mejorar el resultado. Estaba lista para discutir mi medalla de bronce, pero esta mañana me dieron la noticia de que iba por el oro. Fue algo impactante, muchas emociones juntas. Di lo mejor de mí por la medalla», explicó.

«El profe Feliberto siempre me decía que debía salir con garras, con fuerza y dar lo mejor. Sabía que el contrario era un nivel de alto nivel, con experiencia olímpica, pero salí a darme a respetar. Uno nunca está satisfecho, pero como dije hoy hemos hecho historia para la lucha femenina cubana. Para mí en lo personal es un cambio radical, yo aún no me lo creo, estoy en shock».

«Estoy orgullosa, soy una gente alegre, contenta y este resultado me tiene que volver más humilde. A las mujeres cubanas, decirle que no hay imposibles. Mañana es mi cumpleaños y este fue el mejor regalo”, finalizó la nueva subtitular olímpica.

Tomado de Cubadebate