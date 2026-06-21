Proponen reformas bancarias, tributarias y de precios en Cuba

Proponen la posible creación de una banca privada corporativa bajo la supervisión del Banco Central y sujeción a las mismas regulaciones del sistema.

En el marco del proceso de transformaciones económicas y sociales, el primer ministro Manuel Marrero presentó ante los diputados cubanos un conjunto de propuestas dirigidas a la modernización del sistema bancario, la reforma del esquema tributario y la actualización de la política de precios, con el objetivo de dinamizar el funcionamiento de la economía.

Transformaciones en el sistema bancario

El proyecto reconoce la necesidad de una profunda transformación del sistema bancario e incluye medidas para fomentar una mayor participación del capital privado en la actividad financiera, incluyendo la posible creación de una banca privada corporativa bajo la supervisión del Banco Central y sujeción a las mismas regulaciones del sistema.

Asimismo, se propone el establecimiento de entidades financieras no bancarias orientadas al otorgamiento de microcréditos, la eliminación de restricciones a los pagos en divisas entre proveedores extranjeros y contrapartes cubanas, así como la actualización de las tasas de interés y el diseño de nuevos productos financieros.

Entre las medidas se contempla además la introducción de nuevas plataformas digitales para el desarrollo del mercado financiero.

De igual forma, se plantea aumentar el límite de las transferencias entre personas naturales y jurídicas, así como redimensionar el mercado cambiario oficial y el de remesas, incorporando actores económicos no estatales, la creación de casas de cambio privadas, un mercado cambiario digital y sistemas de subasta de divisas.

El paquete incluye también la realización de devaluaciones sucesivas de la moneda nacional con el objetivo de ajustar el tipo de cambio, advirtiendo que las empresas que no puedan sostener estas condiciones serían objeto de liquidación.

Finalmente, se prevé el diseño de nuevos productos financieros de última milla para el manejo de remesas, gestionados por entidades financieras especializadas.

Sistema tributario

En materia fiscal, se propone la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) en determinadas cadenas económicas, con la introducción de tipos impositivos reducidos en sectores específicos.

También se plantea la generalización de la factura electrónica y la bancarización de las operaciones comerciales, junto con la reducción de la carga fiscal para determinados actores económicos, así como la introducción de un impuesto a empresas que se declaren en determinadas condiciones.

Se propone simplificar el pago de utilidades en el sector cooperativo, eliminando el concepto de utilidad per cápita, e introducir incentivos fiscales para actores estatales y no estatales que contribuyan al desarrollo del sector social.

En el ámbito de los impuestos personales, se plantea la actualización del impuesto sobre ingresos personales, con una modificación de la escala progresiva, la reducción del número de tramos y el incremento del mínimo exento hasta el salario medio al cierre de 2025. También se prevé la reactivación de un régimen simplificado para actividades económicas de menor complejidad.

Asimismo, se propone ampliar las cuantías fijas de impuestos asociados al transporte, embarcaciones, documentos, impacto ambiental, así como tasas de radicación de anuncios y propaganda comercial, junto con el diseño de nuevas tarifas arancelarias para procesos industriales.

Política de precios

En el ámbito de la política de precios, se plantea la descentralización de las facultades de aprobación, otorgando mayor autonomía a empresas y administraciones locales.

De igual forma, se propone eliminar el enfoque de formación de precios basado exclusivamente en costos, avanzando hacia un esquema determinado por la correlación de mercado, como parte de la actualización del sistema de gestión económica.

Sistema estadístico y mecanismos de control

En el ámbito estadístico, se plantea el diseño de un sistema ajustado a las condiciones actuales, incluyendo la culminación del año base como referencia metodológica.

De igual forma, se propone la creación de un grupo de trabajo encargado de fortalecer los mecanismos de control y la actualización de los sistemas de información, en función de una mayor precisión y transparencia en la toma de decisiones económicas.

Sistema de seguros

En materia de seguros, se plantea el reconocimiento de la rentabilidad de los recursos financieros asociados a esta actividad, así como la creación de un seguro de vida complementario a la pensión.

Asimismo, se propone dinamizar la comercialización de pólizas en divisas en sectores como el transporte y otros servicios económicos, junto con la regulación obligatoria de pólizas de responsabilidad civil en determinadas actividades.

Tomado de Cubadebate