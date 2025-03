¿Qué más hacer para recuperar el turismo como la locomotora de la economía?

¿Qué más podemos hacer que nos permita recuperar el turismo en medio del escenario de economía de guerra que vive la nación? ¿Cómo romper ese círculo vicioso de que, por falta de financiamiento, existen problemas en la calidad de los servicios? ¿Cómo fortalecemos de verdad la locomotora de la economía cubana?

Fueron esas algunas de las interrogantes que guiaron un encuentro del miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, con trabajadores del turismo, en la antesala del día de ese sector, que se celebrará el 4 de marzo. El intercambio, este domingo, se realizó en el capitalino restaurante La Ferminia, con significativos aportes económicos, sociales y sindicales.

El Jefe de Gobierno insistió en la urgencia de buscar soluciones a partir de la ciencia y la innovación, si queremos ser competitivos. Convocó a perfeccionar métodos y generar más ingresos, así como a rediseñar productos, fortalecer la actividad de negocio, consolidar encadenamientos productivos y potenciar la autogestión.

Reflexionó sobre el valor «de transformar y hacer cosas diferentes con los recursos que tenemos». Además, habló de otros conceptos claves, como el rol de la comercialización y de las agencias de viajes, cuidar la cultura del detalle, atender las demandas de los clientes, capacitar los recursos humanos y mejorar el clima laboral.

Yusley Sánchez Enríquez, director del Hotel Memories Jibacoa, de Mayabeque, dijo que existen dos variables que son esenciales para marcar la diferencia: el personal y la atención al cliente. «Hemos dejado de la mano los estudios sobre clima laboral, es importante retomarlos y potenciarlos.

«A los trabajadores hay que capacitarlos, hay que crearles condiciones para que puedan sentirse a gusto en lo que hacen», añadió, a la vez que llamó a contar en cada entidad con un Departamento de Atención al Cliente «bien robusto, que esté pegado a la opinión del usuario».

Marrero Cruz razonó que los recursos humanos marcan la diferencia en el sector, y llamó a «trabajar todos los días en identificar cómo está la comunicación interna en la instalación: de jefe a trabajador, y viceversa, un gran problema que tenemos que resolver».

De la responsabilidad social también se habló en el encuentro. Varios de sus participantes aludieron a la atención a las comunidades en transformación, así como a la generación de posibilidades de empleo y de superación, sobre todo para los más jóvenes. Así lo contaron Claudia Victoria Moraguez y Daylin Valero, dos de las trabajadoras de La Ferminia, de la cadena Palmares.

«Estoy muy agradecida de esta oportunidad, porque antes estaba desvinculada del estudio y del trabajo. Aquí he encontrado un camino de realización personal, he continuado mi superación, incluso, he apoyado a otras comunidades en transformación, tras el paso de ciclones y ante la caída del Sistema Eléctrico Nacional», dijo la joven de 22 años, Claudia Victoria, quien vive en el barrio Las Canteras, del municipio habanero de Playa.

Daylin, de 32 años y madre de tres hijos, contó que, luego de participar en el curso que brinda el Ministerio del Turismo, obtuvo una plaza como dependiente. «Ahora ya me categoricé para pasar otros de cajera, de idioma, repostería, porque no quisiera quedarme ahí, quisiera seguir superándome. Estoy muy agradecida de la posibilidad que me han dado».

En el intercambio, sus participantes reiteraron que es el turismo uno de los sectores más impactados por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense; sin embargo, a sus trabajadores «no les falta bomba y corazón para seguir adelante», y «están comprometidos con la economía nacional y con defender la obra de la Revolución».

TRANSFORMAR LA GESTIÓN TURÍSTICA

El encuentro de este domingo da continuidad al proceso indicado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de debatir con los trabajadores sobre cómo transformar la gestión turística para recuperar los estándares y la competitividad del destino Cuba.

Por tanto, Marrero Cruz lo calificó como un espacio «necesario, de aprendizaje», y llamó a generalizar las buenas experiencias compartidas en la jornada, porque «cómo es posible que, en las mismas condiciones de bloqueo estadounidense y limitaciones de recursos, existan instalaciones que marcan la diferencia, mientras otros esperan que los recursos les caigan de arriba».

Dijo que es clave empezar por resolver los problemas subjetivos, y en todo ello es primordial el papel de los cuadros, a todos los niveles. Reiteró que tienen la responsabilidad de trabajar para superar los obstáculos y, con mentalidad transformadora, encontrar soluciones a los actuales problemas.

Es determinante «la capacidad de ese jefe de comunicarse con su colectivo, sumarlo y poner toda la inteligencia colectiva en función de transformar», y agregó que estos son tiempos de razonamiento, de escuchar, de explicar…

Ante las dificultades actuales, expresó, no podemos limitarnos solo a resistir, sino que tenemos que desarrollarnos para convertir verdaderamente el turismo en la locomotora de la economía nacional. Vivimos en una economía de guerra, en una situación extremadamente compleja, y tenemos la necesidad imperiosa de que el turismo vuelva a levantarse, vuelva a generar las divisas que demanda el país, y así contribuir a mayores beneficios para los trabajadores y para nuestra sociedad, añadió.

RECONOCIMIENTOS

Luego del encuentro, fueron reconocidos varios trabajadores y colectivos laborales destacados.

La condición de Vanguardia Nacional fue entregada, por el Primer Ministro, a cinco entidades de diferentes cadenas, las cuales «lograron altos resultados en los servicios prestados, y avances en la labor sindical».

El importante galardón –que otorga el Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)– fue recibido por las máximas autoridades de los hoteles Meliá Habana, Gran Muthu Almirante (Holguín), y Club Tropical (Matanzas), así como del Restaurant Bar Floridita y la Empresa Campismo Popular Granma.

Con la distinción Elpidio Sosa fueron homenajeados nueve trabajadores con más de 20 años de labor en el sector, y con el Sello Aniversario 85 de la fundación de la ctc otro grupo de compañeros. También fue entregado un reconocimiento especial a Jorge Luis Acosta Paula, director general de la Empresa Extrahotelera Palmares s.a., y a Luis Miguel Díaz Sánchez, director del Hotel Nacional.

En nombre de los reconocidos, Díaz Sánchez ratificó el compromiso de trabajar para que la Mayor de las Antillas se consolide como destino turístico de paz, salud y seguridad. «Seguiremos aportando al desarrollo del país, jamás renunciaremos a nuestros compromisos».

Acompañaron la jornada Ulises Guilarte de Nacimiento, integrante del Buró Político y secretario general de la ctc; Yudí Mercedes Rodríguez Hernández, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefa del Departamento de Atención a los Servicios; Juan Carlos García Granda, ministro del Turismo; y Tamara Valido Benítez, presidenta de la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular, entre otros invitados.

Tomado de Granma