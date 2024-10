Quinto lugar para ciclista avileño en Tour de Panamá

El avileño Randol Izquierdo cerró con estupendo quinto lugar en la sexta y última etapa para preservar la plaza 15 entre los 126 corredores que concluyeron la XIX edición del Tour de Panamá 2024.

Izquierdo, de la selección nacional de mountain bike desde 2021, volvió a demostrar sus dotes como rutero y se mantuvo este domingo en la punta del pelotón que disputó masivo embalaje final, dominado sin contratiempos por el olímpico Franklin Archibold, del plantel Panamá Cutura y Valores.

Detrás, todos con similar tiempo de 2:04.39 horas en los 95 kilómetros, su compañero Christofer Jurado; el costarricense Joseph Ramírez (Sub-23 años, Accipal-Rali), el local Victor Jaen (Rali-Giant) y el cubano, quien retuvo el cuarto escaño general entre los 39 menores de su edad que completaron los 452.1 km en seis jornadas.

En esta peleada categoría se apropiaron del podio los ticos Ramírez y Luis Aguilar (7C Economy), y el colombiano Santiago Sánchez (HYF Ropa Deportiva), en este orden, todos con mucha más experiencia en carreras por etapas internacionales que Izquierdo.

Otro costarricense, Gabriel Rojas, fue octavo en cruzar la línea de meta para sellar su actuación como líder absoluto, condición que nunca perdió desde que en la tercera manga ganó y arrebató la camiseta al “Águila” Archivold, únicos que tuvieron el honor de vestirla. Rojas acumuló 10:43.22 horas.

Escoltaron en la clasificación general individual al también dominante del premio de montaña, sus compatriotas Ramírez y Luis Aguilar (7C Economy), quienes posiblemente se vuelvan a ver las caras con rivales internacionales en la Vuelta a Chiriquí, en Panamá, y en el giro al país centroamericano.

El avileño Randol, quien desde mitad del tour pedaleó fuerte en la loma y el llano para conservar su presencia en el top 20, declaró a JIT que fue mejorando poco a poco y alcanzando más nivel cada día.

«Tuve altos y bajos porque no faltaron las habituales caídas y ponches, pero pienso que cumplí mi objetivo, medirme para ver cómo estaba en el alto nivel, y creo que sí, que se puede competir y mejorar mucho más», relató.

Agregó que «sin embargo no me conformo, tengo que seguir luchando, a pesar de este desempeño que me tiene contento. Obviamente, no estoy satisfecho. Si quiero continuar progresando debo aprovechar cada jornada de entrenamiento y todas las posibilidades de competir», acentuó quien siempre recuerda el decisivo apoyo de sus padres en su carrera deportiva.

«Lo mejor de la competencia es que me ha servido de preparación para el Campeonato del Caribe de Ruta 2024, que se efectuará en los primeros días de noviembre en Guyana Francesa, donde espero realizar una buena actuación en lo personal, ante todo por mi equipo y mi país», enfatizó.

Este domingo sus compañeros Jorge Rojas, en el lugar 10, y Yunier Álvarez, en el 20, fueron los que puntuaron para contribuir a que Cuba retuviera el séptimo escalón entre los 22 equipos, 10 de ellos internacionales, que terminaron el tour hasta el circuito por la costa caribeña de Panamá.

Le antecedieron las escuadras 7C Economy-CRC, Panamá es Cultura y Valores, Colono Bikestation Kolbi, Selección Regional Centroamerica, HYF Ropa Deportiva-Colombia y Accipal-Rali-CRC.

En la general, después de Izquierdo en el decimoquinto escalón se situaron los matanceros Yariel De León (33) y Vicente Sanabria (34), los capitalinos Yunier Álvarez (62 y tercero en Máster A) y Adonis Cardoso (73), el espirituano Jorge Rojas (80) y el yumurino Joselín Piedra (89).

Nuestra delegación, que completaron el director técnico Harold Gárciga, el pedalista Pedro Portuondo y los asistentes Carlos E. Arias y el veterano máster Ángel De Léon, sostuvo un emotivo encuentro con el personal de la misión cubana en Panamá, encabezado por su embajador Víctor Manuel Cairo Palomo.

