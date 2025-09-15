Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Medio Ambiente

Reconocerán a entidades avileñas protectoras de la capa de ozono (+ Fotos)

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 15, 2025

Cinco colectivos avileños integran la nómina de los 42 que en Cuba recibirán, el próximo 16 de septiembre, el Reconocimiento Nacional “Entidad Libre de Sustancias Agotadoras del Ozono”, como premio por incentivar buenas prácticas y eliminar el uso de gases perjudiciales para la capa de ozono y aceleradores del cambio climático.

De esta provincia, agasajarán a la Sucursal Ciego de Ávila Almacenes Universales y hoteles del destino turístico Jardines del Rey (Gran Muthu Imperial, Iberostar Origin Playa Pilar, Sol Cayo Coco y Gran Aston Cayo Paredón), desprovistos de equipos de refrigeración y climatización que usen sustancias dañinas.

Livia Polín García, especialista de la Subdelegación de Medioambiente de la Delegación Territorial de Ciencia, Tecnología y Medioambiente, informó que esos organismos, junto a otros del país, obtendrán los reconocimientos el venidero martes, en La Habana, durante el acto nacional por el Día Mundial para la Preservación de la Capa de Ozono.

Ese lauro, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (Citma), reconoce el empeño para avanzar en el cumplimiento del Protocolo de Montreal y la Enmienda de Kigali, dirigidos a preserva el referido manto natural del planeta y a mitigar los efectos del cambio climático.

Como signataria de estos acuerdos globales, Cuba implementa el Plan Nacional de Eliminación Total de los Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) en la etapa 2022-2030, mediante resoluciones del Citma; antes de finalizar el actual decenio prevé eliminar totalmente esos gases y el reconocido como R-2.

Además, en la nación antillana se trabaja en función de minimizar el consumo de hidrofluorocarbonos (HFC) en el período 2024-2045, con el propósito de reducirlo a bajo o cero potencial para evitar el calentamiento atmosférico.

En correspondencia con los tratados internacionales y las intenciones de desarrollar un turismo sostenible, durante los últimos años instalaciones hoteleras y extrahoteleras avileñas han avanzado en la sustitución de equipos de climatización y refrigeración y otros dispositivos que emplean sustancias agotadoras del ozono, por lo cual han merecido el referido reconocimiento del Citma.

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Economía

Realizarán Comprobación Nacional al Control Interno en entidades del sector agropecuario

Sep 15, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Premian a jóvenes avileños en festival gastronómico internacional

Sep 15, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Impulsan alternativas alimentarias en comunidades de Ciego de Ávila (+Fotos)

Sep 15, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Medio Ambiente

Reconocerán a entidades avileñas protectoras de la capa de ozono (+ Fotos)

15 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

Denuncian en Francia bloqueo estadounidense contra Cuba

15 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Carolina Cerqueira: «Admiramos la resiliencia, el coraje y la valentía del pueblo cubano»

15 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

Realizarán Comprobación Nacional al Control Interno en entidades del sector agropecuario

15 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila