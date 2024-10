Rusia califica de «insuficiente» reacción del Consejo de Seguridad de la ONU frente a crisis libanesa

Geminid Meteor in the night sky at lake

Rusia considera insuficiente la reacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frente a la situación en el Líbano y se encuentra alejada de las realidades «sobre el terreno», según un documento publicado en la web del Ministerio de Exteriores ruso. El 14 de octubre, tras unas consultas extraordinarias sobre la situación en el Líbano, el Consejo de Seguridad de la ONU logró acordar un texto para la prensa, en el que sólo expresó «una seria preocupación» por los bombardeos contra las posiciones de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas (Finul) en el Líbano y las lesiones de los cascos azules. «Rusia cree que la reacción del Consejo de Seguridad de la ONU es insuficiente y alejada de la realidad sobre el terreno, debido a los esfuerzos de EEUU por encubrir políticamente a Israel y la parálisis del principal órgano de mantenimiento de la paz internacional y la seguridad en el contexto de una escalada sin precedentes en Oriente Medio», dice el comunicado. La Cancillería rusa destaca que esa situación «socava la autoridad del Consejo de Seguridad». Moscú también expresó su apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) y afirmó que continuará esforzándose en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU para lograr el cumplimiento y el respeto de las resoluciones existentes, así como alcanzar un alto al fuego inmediato. El Ejército israelí invadió el sur del Líbano a principios de octubre, en donde sostiene combates puntuales con la milicia chií Hizbulá. Esta organización, junto con el movimiento Hamás en la Franja de Gaza, las fuerzas hutíes del movimiento Ansarolá en Yemen y las milicias proiraníes de Irak y Siria, forma parte del llamado 'eje de resistencia' contra el Estado hebreo en Oriente Próximo y lleva un año lanzando cohetes a las zonas del norte de Israel en solidaridad con la causa palestina. La incursión terrestre sigue a dos oleadas de detonaciones de dispositivos de control remoto a lo largo del Líbano —que Hizbulá atribuye a Tel Aviv— y una campaña de bombardeos aéreos israelíes para descabezar a Hizbulá, cuyo dirigente histórico, Hasán Nasralá, fue asesinado en un ataque israelí con bombas antibúnkeres sobre un edificio residencial de Beirut. La capital libanesa no sufría bombardeos israelíes desde la guerra de 2006. Para el pasado 15 de octubre, la escalada del conflicto entre Israel e Hizbulá había provocado al menos 2.350 asesinados y más de 10.900 heridos, según el Ministerio de Salud libanés. En lo que va de este mes, la Finul denunció varios ataques del Ejército israelí contra sus posiciones, con cinco cascos azules heridos hasta la fecha. Israel sostiene que Hizbulá utiliza a efectivos de la Finul como escudos humanos e instó a retirar esta fuerza de paz del sur del Líbano. Tomado de Cubadebate