Senador demócrata presenta proyecto de ley para eliminar el bloqueo contra Cuba

El senador de mayor rango en Comité de Finanzas de esa cámara, el demócrata por Oregon, Ron Wyden, presentó hoy un proyecto de ley para levantar el bloqueo a Cuba. Wyden introdujo la Ley de Comercio Estados Unidos-Cuba de 2025 «para derogar las sanciones obsoletas contra Cuba y establecer relaciones comerciales normales con la nación isleña», expresó en un comunicado. «Intentar aislar a Cuba es una estrategia fallida y obsoleta que castiga al pueblo cubano y cierra la influencia y la inversión estadounidenses que podrían beneficiar tanto a los agricultores y ganaderos estadounidenses como a las pequeñas empresas cubanas», dijo el legislador, quien fue presidente del Comité de Finanzas. La iniciativa, copatrocinada por el también senador por Oregón Jeff Merkley, tendría que transitar por un camino demasiado tortuoso para que pueda avanzar en la Cámara Alta, controlada por los republicanos. Pero la propuesta muestra el interés de miembros del Congreso en lograr una normalización de las relaciones con el vecino país y un cambio en la política hacia Cuba. En febrero de 2021, Wayden también introdujo un proyecto de ley similar y dijo entonces en un comunicado que «continuar con ese mecanismo de la década de los '60 del siglo pasado sería un fracaso». Agregó a su vez que el Congreso estadounidense tenía la obligación de mejorar las relaciones entre ambos países lo más rápido posible. La primera administración de Donald Trump (2017-2021) aumentó las "tensiones con Cuba durante su desastroso período en el cargo, pero soy optimista sobre el nuevo curso diplomático del presidente Joe Biden. Tomado de Cubadebate