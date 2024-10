The People’s Forum: ¡Firma la carta a Biden: Deja vivir a Cuba!

Hoy se publicó una carta en The New York Times dirigida al presidente Joe Biden, solicitándole que revierta la dura política sobre Cuba impuesta por Donald Trump en sus últimos 90 días de mandato. La iniciativa, impulsada por The People’s Forum, una organización que promueve la justicia social y los derechos humanos, busca sensibilizar sobre las dificultades que enfrenta la población cubana y aboga por un cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

En la misiva señalan:

¡Firma la carta a Biden: Deja vivir a Cuba!

Presidente Biden, tiene exactamente 90 días para revertir la brutal política de Trump sobre Cuba. Diez años atrás, el presidente Obama inició un nuevo capítulo esperanzador en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero Trump desmanteló esa política, causando dolor al pueblo cubano, que actualmente enfrenta apagones generalizados, agravados por el embargo estadounidense de 60 años. Este embargo ha costado a Cuba más de $164 000 millones en daños, impidiendo la compra de combustible y bienes esenciales.

La política de sanciones ha creado graves escaseces, afectando el acceso de la población a alimentos, medicinas y combustible. Desde que asumió, usted ha mantenido las políticas de Trump durante tres años y nueve meses. Con solo 90 días restantes en su mandato, tiene la capacidad de levantar estas medidas dañinas. Quitar la designación de “patrocinador estatal del terrorismo” permitiría a Cuba restablecer su red eléctrica y abordar las carencias en alimentos y medicinas.

Este devastador apagón es solo un aspecto del legado de Estados Unidos en la isla. La política de Trump debe ser revertida. No es demasiado tarde para hacer lo correcto. Con una simple firma, puede cambiar esta realidad. ¡Es hora de actuar!

Tomado de Cubadebate