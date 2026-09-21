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Un avileño juega por Panamá en la Olimpiada de Ajedrez

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 19, 2026
Aunque ninguno de los equipos cubanos tenga representación de Ciego de Ávila, sí hay un jugador, de origen avileño, en la edición 46 de la Olimpiada de Ajedrez, que se disputa desde el 16 hasta el 27 de septiembre en los salones de la Silk Road EXPO, de Samarcanda, Uzbequistán.

Se trata del Maestro Internacional (MI) Roberto Carlos Sánchez Álvarez, con 2344 puntos Elo actualmente, que compite como primer tablero del equipo de Panamá en el apartado abierto del torneo.

En la primera ronda de la Olimpiada de Ajedrez de 2026, Roberto Carlos optó por descansar, mientras sus compañeros se impusieron sin muchas complicaciones a los trebejistas de Vanuatu.

A medida que avance la lid, Roberto Carlos tendrá mayores responsabilidades al ser la máxima figura de Panamá, con sus siete títulos nacionales y sus tres participaciones previas en eventos de esta envergadura.

Una vez más, el objetivo de la selección absoluta de Panamá es permanecer entre los puestos del 60 al 100, dijo Roberto Carlos en entrevista con Metro Libre Deportes.

En la anterior lid, en Hungría 2024, los istmeños concluyeron en el lugar 80 entre 187 países.

Precisamente, en Budapest, logró un balance de 6 victorias, dos tablas y también par de derrotas. Dos años antes, en Chennai, India, alcanzó 6 puntos de 9 y durante su primera Olimpiada, en Batumi, hizo 7 de 11, según posteó en redes sociales el estadístico Osmani Pedraza.

 

Como mismo Panamá, la Mayor de las Antillas, con el Gran Maestro Jorge Roberto Elías Reyes a la cabeza, barrió en el enfrentamiento inaugural a la selección de Suriname. En su decimoctava Olimpiada de Ajedrez, la santiaguera Maritza Arribas lideró al equipo femenino en su victoria absoluta sobre Guam.

Desde su primera edición en 1927, la Olimpiada de Ajedrez es el torneo más prestigioso del mundo por equipos. Este año está compuesta por más de 200 escuadras y la India parte como favorita y busca revalidar los oros de 2024 en el torneo Abierto y el Femenino.

Justo este 17 de septiembre, Cuba obtuvo la medalla de plata en la Paralimpiada de Ajedrez, con seis matches ganados y solo uno perdido, frente a Polonia, el campeón del evento.

Tomado de Invasor

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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