Televisión Avileña

Cortar los árboles que rodeaban al cine Carmen, en la ciudad cabecera, ha levantado más de una opinión contraria acerca de la pertinencia de cortar en lugar de podar, pero lo cierto es que después de la tala ha llegado un adorno para la ciudad que ayuda a entender el porqué. Se trata de un mural que se extiende por varios metros en la pared lateral de esta institución y con sus colores alegra el entorno.

Su inauguración tuvo lugar este sábado en una ceremonia sencilla, en la que miembros de la Brigada de Instructores de Arte José Martí y el artista matancero Jesús Alberto Mederos compartieron motivos y empeños frente al trabajo terminado, después de algunos días.

La intención es que los espectadores completen la obra dejando las marcas de sus manos embarradas de pintura azul y roja, tal cual los colores de nuestra insignia nacional. Las formas dibujadas aluden simbólicamente a la familia, la unidad, a los niños y los derechos que se recogen en el Código de las Familias, legislación que el próximo 25 de septiembre será sometida a referendo popular.

Con la música de Raúl Torres la noche tuvo ribetes de espectáculo y temas ya antológicos en su repertorio como Candil de nieve y Cabalgando con Fidelfueron coreados por el público que se aglomeró alrededor del improvisado escenario.

La presentación se inscribe dentro de la gira que por estos días realiza en la provincia, la cual lo ha llevado hasta centros educacionales y barrios en lo que ha calificado como “un regreso añorado, que agradece muchísimo”.

“Ciego de Ávila ha sido para mí uno de los escenarios en los que me he lanzado como artista desde mis primeros años. Tengo amigos aquí e hice hace años el video de la canción Fénix de cristal, sin embargo, siempre me impresiona encontrar nuevos artistas y formas novedosas de versar. Creo que hay arte de vanguardia en esta provincia. He comprobado que siempre queda público dispuesto a escuchar letras con contenido”.

En los próximos días debe salir a la luz un video clip dedicado el Código de las Familias, donde Raúl Torres une su voz a los trovadores Héctor Luis de Posada y Santa Masiel y Motivos Personales, además de otros músicos e instrumentistas para el acompañamiento musical.

Sobre las alegrías de compartir este proyecto común, el cantautor enfatizó que “siempre confabulo para crear y de ahí salió esta suerte de laboratorio musical con una canción muy simpática, pero comprometida con el documento”.

Se supone que la pared del Cine Carmen sea cubierta en su totalidad por un mural más extenso, gracias a la intervención de otros artistas avileños, que tendrán el reto de lograr una obra coherente y que se integre con el ambiente, sobre todo, porque hace unos meses nuestros espacios públicos fueron “retocados” devolviéndole lozanía alrededor de 10 murales distribuidos en puntos clave de la ciudad.

La experiencia fue excelente y las paredes se revelaron como una oportunidad para mostrar el arte de nuestros creadores. Sabemos cómo hacerlo bien, ojalá esa certeza guie cuanto se haga en adelante.

Ailén Castilla (INVASOR)