Venezuela: ultraderecha no presentó actas de elecciones presidenciales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó este viernes la negativa del excandidato a las elecciones presidenciales por la oposición de extrema derecha, Edmundo González Urrutia, a comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y presentar protocolos y actas de votación para su verificación.

Los representantes de 38 partidos políticos se presentaron ante el Supremo y entregaron documentación sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio, pero los partidos de extrema derecha que apoyaron a González no aportaron ningún material.

Nicolás Maduro señaló que el material publicado por la oposición de derecha en internet sobre los resultados de las elecciones era falso. Y agregó: “Edmundo se convirtió en un candidato escondido, que manda a matar, que llama a golpe de Estado pero que no le da la cara un país, que vergüenza deben sentir algunos que algún día depositaron su voto por un cobarde que se esconde en la oscuridad”, afirmó el mandatario venezolano. Calificó de escandaloso el hecho de que el excandidato opositor no se presentara el día señalado cuando fue citado por el TSJ. Maduro señaló que González “desconoce al Consejo Nacional Electoral (CNE), al TSJ, al pueblo y a la Constitución” e indicó que no tenía intención de reunirse con él.

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, con el fin de confirmar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio ganadas por Maduro, está verificando y examinando las actas de las mesas electorales y otros documentos en poder de todos los excandidatos electorales y los partidos políticos que los postularon. El CNE también ha entregado toda la documentación electoral al Tribunal Supremo de Justicia.

La Sala Electoral de la Corte Suprema, una vez concluida la recepción de documentos el 9 de agosto, dispone de 15 días (el plazo puede ser prorrogado) para presentar los resultados de la verificación y formular conclusiones sobre los resultados de la elección presidencial anunciados por el CNE.

Tomado de Cubadebate