65 SNB: Esperen sorpresas

Si ahora mismo, a manera de encuesta, preguntáramos a la afición avileña sobre la actuación del equipo avileño en el enfrentamiento particular de cuatro juegos ante Las Tunas, en el inicio de la 65 Serie Nacional de Béisbol, las respuestas positivas estarían por encima del 95 por ciento.

No es que el resultado de dos triunfos ante los Leñadores sea motivo de grandes titulares, pero sucede que se trataba de dos polos opuestos en cuanto a la evaluación de los “que saben”: Las Tunas uno de los favoritos para discutir el título y Ciego de Ávila, candidato a luchar por no quedar en el sótano de la lid.

Hay un detalle que en lo particular llamó mi atención: los tres mejores lanzadores de los Tigres, en total, solo regalaron cuatro boletos en sus actuaciones monticulares, algo que en los entrenamientos se insistió mucho en mejorar.

Pero también es de destacar que la ofensiva promedió 305 y que fueron siete los bambinazos conectados, tres de ellos salidos de su cuarto bate Jonathan Bridón y otros dos, del que considero el mejor bateador de esta provincia: Ronaldo Castillo.

Pero si el conjunto aspira a mantener un paso que se acerque a lo estable, tendrá que mejorar la defensa del ala izquierda del cuadro, pues el antesalisra Marcos Torres pifió dos veces y el torpedero Dany López en tres oportunidades.

A los que esgrimen que el pitcheo de segunda línea de los dirigidos por Franklin López tiene un bajo nivel, les invito a que también evalúen los marcadores abultados que se dieron en los terceros y cuartos juegos de las restantes subseries.

Desde luego, una muestra de cuatro juegos no es suficiente para llegar a conclusiones, porque por ejemplo Camagüey, el rival de los nuestros a partir de este viernes, solo promedió con el madero 235 ante Sancti Spiritus, algo que se contrapone con el aval de sus bateadores.

Por el momento sin muchas las expectativas para esta serie, por demás bien corta con solo 44 desafíos para cada conjunto. Todo hace suponer que abundarán las sorpresas. Veremos si para bien o mal de estos Tigres.

Tomado de Invasor