Jóvenes repentistas avileños defienden la tradición

Del 9 al 11 de octubre, Ciego de Ávila reunirá a poetas repentistas, músicos y aficionados en el III Encuentro Agustín Alonso Inmemoriam. Habrá un conversatorio, un asalto cultural, guateques y una peña, organizados por la Casa de la Décima Raúl Rondón. Esta edición se dedica al programa Guateque Cubano, de Radio Surco, y a la emisora, que cumple aniversario este mes.

Entre los artistas figuran dos jóvenes repentistas avileños, miembros de la AHS en la provincia: Yudiannis Barrera, La Chula, y Alexander Santiesteban Delgado, también músico. Ambos son egresados de la Casa de la Décima, explicó su director, Yeinier Delgado Abreu. Santiesteban casi que empieza ahora en la improvisación. La Chula lleva más tiempo en el oficio y siempre ha acompañado a la Casa en los guateques.

Agustín Alonso, de quien toma nombre el encuentro, fue un destacado repentista avileño. Formó parte del programa campesino de Radio Cuba en su época y terminó trabajando en Radio Surco, en los inicios de la emisora. Él y su esposa cantaban décima tonadista y dedicaron la vida a la música campesina, recordó Delgado Abreu. De ahí la dedicatoria a la radio, que tendrá su lugar en el conversatorio La Radio y el Guateque.

El viernes 9, la Casa de la Décima abre a las 10:00 a.m. con ese conversatorio. A las 3:00 p.m. llegará Guateque en la Casa, con el grupo Yo soy el Punto Cubano y los poetas Yudianny, Edel y Yeinier. El sábado 10, también a las 10:00 a.m., se hará un Asalto Cultural a la casa del hijo de Agustín Alonso, con niños, adolescentes y jóvenes de los talleres de canto y acompañamiento musical de la Casa, el grupo Son Armonía y varios tonadistas repentistas. Por la tarde, a las 3:00 p.m., el guateque pasa a la sede de la Unión de Escritores y artistas de Cuba (UNEAC), con el Conjunto Campo Lindo y los poetas Gualberto y Juan Manuel.

El domingo 11 cierra con la Peña María La Matancera, al subir Los Elevados, con el Quinteto Cuerdas y Voces del Llano y los poetas Alexander Santiesteban, Adrián y Armando Alfonso. El programa divulgado la sitúa a las 10:00 a.m., pero Delgado Abreu precisó que se hará a las 3:00 p.m. por la situación del fluido eléctrico. Ese lugar, dijo, es un foco cultural que siempre ha tenido música campesina. En el patio de la UNEAC existió una peña campesina que hoy no se realiza, y el encuentro la retomará este fin de semana.

El elenco incluye seis poetas profesionales, entre ellos Gualberto Domínguez, Juan Manuel López, Adrián Ávila y el propio Delgado Abreu. En cada guateque habrá además un espacio para los aficionados de la décima avileña y para los parranderos, cultores de la parranda del punto. El director espera público lleno gracias a la promoción. “Los espacios fijos están un poco perdidos por la ausencia de presupuesto”, señaló, y el evento llevará la música a lugares donde ha sido habitual durante años. “Creo que lo más importante de todo es defender la tradición”.

Tomado de Invasor