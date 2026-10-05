Alcanzan avileños distinción nacional

Los homenajeados recibieron la Réplica del carné de innovador del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, entregada por Leidy Rivero Saavedra, presidenta provincial de la ANIR, y Sergio Barrios García, director general de Ciegoplast

La apertura de la jornada de homenaje a innovadores y racionalizadores, que cada año se celebra en octubre, tuvo como momento principal la entrega a dos avileños de la Réplica del carné de innovador del líder de la Revolución, Fidel Castro Ruz, en el acto efectuado en la Empresa de Tuberías de Polietileno de Alta Densidad (Ciegoplast), enclavada en la ciudad de Ciego de Ávila.

El primer homenajeado fue Lens Daniel Echeverría Grasso, mecánico A de la entidad anfitriona de la ceremonia, por sus inventivas de impacto económico y social que han contribuido a que, ese colectivo Vanguardia Nacional, supere el 95 por ciento de disponibilidad técnica del equipamiento de alta tecnología y así garantice, la fabricación de conductos y conexiones para el programa de desarrollo hidráulico del país.

Resultó también merecedor de la distinción Raúl Ibarra Miranda, de la Empresa de Productos Lácteos, quien ostenta las condiciones 8 de Octubre y Guerrillero de la Creatividad, entre otros méritos, por sus aportes a la fabricación y recuperación de piezas de repuesto que sustituyen importaciones.

Leidy Rivero Saavedra, presidenta del Buró Provincial de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores (Anir), destacó la intensa labor de los más de 12 300 asociados que con talento y creatividad han enfrentado las limitaciones materiales y financieras.

El acto de entrega de la Réplica fue oportuno, también, para la firma de un convenio por parte de las direcciones de Ciegoplast y el Proyecto de Desarrollo Local SERVTES, con vistas a colaborar en las soluciones del banco de problemas concebidos por los Comités de Innovadores de ambas entidades.

Tomado de Invasor