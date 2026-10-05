Pina II fortalece la producción avícola con nuevas pollitas Leghorn

Un total de 5 400 pollitas de la línea genética Leghorn, reconocida internacionalmente por su elevada producción de huevos, nacieron en la Granja de Incubación Pina II, de este municipio, como resultado de una jornada productiva que coincide con la celebración del Día del Trabajador Agropecuario.

La obtención de estas nuevas hembras constituye un paso en el propósito de la entidad de conformar progresivamente una masa de 70 000 gallinas ponedoras, destinadas a fortalecer la producción de huevos en el territorio.

De acuerdo con Yessenia Morales Baño, directora de la entidad, para esta primera experiencia fueron incubados 14 400 huevos, de los cuales nacieron 10 897 aves: 5 400 hembras y 5 497 machos.

Las pollitas fueron trasladadas a la Granja Monte Los Rusos, en el municipio de Majagua, donde continuarán su etapa de desarrollo antes de incorporarse al sistema productivo.

La directora explicó que estas aves no serán comercializadas directamente a la población, sino que permanecerán dentro de la empresa para avanzar en la conformación de la masa de ponedoras prevista.

Este proceso representó, además, un aprendizaje novedoso para los trabajadores de Pina II, pues por primera vez en la unidad se realizó la separación de las hembras y los machos. Para ello, la Empresa Avícola de Camagüey brindó apoyo mediante dos trabajadoras especializadas, quienes capacitaron al personal avileño durante la experiencia.

Entre los trabajadores reconocidos por su desempeño sobresale Yilian Martínez, destacada como la mejor alumna durante el aprendizaje de esta técnica, según resaltó la dirección de la entidad.

Pina II cuenta actualmente con 18 trabajadores, quienes mantienen el funcionamiento de las incubadoras aun en medio de limitaciones energéticas. En estos momentos, los equipos operan mediante energía solar, mientras se trabaja para solucionar las dificultades que impiden la carga de las baterías con la red eléctrica.

Los huevos utilizados en esta primera incubación procedieron de la Empresa Avícola de Camagüey, pues Ciego de Ávila no dispone actualmente de reproductores de esta línea genética. Para próximas experiencias se prevé valorar el suministro desde otras provincias.

El propósito es mantener la incubación de esta línea genética hasta alcanzar las 70 000 hembras, contribuyendo así al fortalecimiento de la producción avícola y a una mayor disponibilidad de huevos para la población.

En ocasión del Día del Trabajador Agropecuario, la dirección de Pina II extendió su felicitación a todos los trabajadores y a la dirección de la empresa, con especial reconocimiento a quienes hicieron posible este resultado y a la Empresa Avícola de Camagüey por el acompañamiento técnico brindado.

Tomado de Invasor