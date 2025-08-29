Alistan transporte escolar en Ciego de Ávila para inicio del curso 2025-2026

A escasas jornadas para el inicio del periodo lectivo 2025-2026, el colectivo de la Empresa de Transporte Escolar en Ciego de Ávila ajusta detalles para el traslado de estudiantes y trabajadores de los diversos niveles de enseñanza en los 10 municipios de la provincia.

Así lo dio a conocer Orlando Negrín Gómez, director de esa entidad, quien añadió que para esta etapa se logró un coeficiente de disponibilidad técnica del 66 por ciento, gracias a la incorporación de tres ómnibus recuperados.

Lo anterior permitió el incremento del parque de equipos, por lo cual también beneficiará la transportación de alumnos y profesores hacia los diferentes centros de enseñanza.

El directivo refirió que actualmente laboran en la terminación de dos guaguas Girón, las cuales, una vez incorporadas a la transportación, elevarán la disponibilidad al 70 por ciento.

A pesar de las limitaciones, continúan con su aporte al transporte de pasajeros, tanto en el apoyo a terminales con viajes de retorno, como en el servicio de flete, además de garantizar el traslado de los campistas hacia las áreas de recreo activas este verano en la provincia.

Negrín Gómez explicó que, con esos servicios, han ingresado más de 18 millones de pesos, además de garantizar el cumplimiento de los planes con estabilidad en los indicadores económicos.

Tomado de Radio Surco