Autenticidad artística en la Semana de la Cultura en Primero de Enero

Tras el depósito de la ofrenda floral ante el busto del Héroe Nacional de Cuba, José Martí —como es tradicional cada año en el parque que lleva su nombre— y la presentación de la Banda Municipal de Conciertos, inició la Semana de la Cultura violeteña, prevista del 16 al 23 de febrero, con la presencia de las máximas autoridades de Primero de Enero, a propósito del aniversario 110 de la fundación del otrora batey Violeta.

Las áreas de la Casa de Cultura Joseíto Fernández sirven de escenario para dedicar cada día a una de las manifestaciones artísticas con espacios variados, entre ellos exposiciones artesanales, talleres, charlas y presentaciones de artistas aficionados de la localidad, en conjunto con los pioneros, los instructores y especialistas del sector.

Las jornadas para la literatura y el mundo del pentagrama incluyeron los certámenes Té literario, Literarte, Cuba y su música tradicional, el intercambio con el Conjunto Sorpresa y las interpretaciones del bolerista local, Lázaro Valle.

Por su parte, el arte de las tablas se vistió de gala mediante el conversatorio sobre su historia en la municipalidad, con rasgos arraigados en el grupo de teatro Liberación, aunque también hubo debates acerca de las tendencias actuales en la Isla.

El cronograma de actividades tiene alcance hasta los procederes, las técnicas y la enseñanza de la danza y las artes plásticas, desde el trabajo con las nuevas generaciones en los centros educacionales y en los talleres de creación en la Casa de Cultura del territorio, sin obviar el impacto de preservar la herencia de las tradiciones haitianas.

Los promotores culturales dedican su tiempo a socializar las experiencias para rescatar el hábito de la lectura y el baile del casino y desarrollar potencialidades artísticas en las comunidades.

El programa del evento acoge también las rondas infantiles y las dinámicas de dominó de la peña deportiva cultural “Vicente Álvarez Caballón”» y de los Clubes de la década y del danzón.

La propuesta cultural este año reserva para la clausura la activación del Proyecto Renacer, liderado por Yoandy Díaz Campo, el mago, destinado al trabajo con adolescentes y jóvenes, en aras de revivir espacios de recreación sana con competencias basadas en las nociones teóricas y las habilidades prácticas en torno a las manifestaciones artísticas, fusionadas al disfrute de música cubana e internacional con animación.

La Semana de la Cultura en Primero de Enero este año está dedicada a la violeteña Irene Hernández Betancourt, locutora y escritora de la localidad, fundadora de la biblioteca Ana Betancourt y la actriz más premiada en certámenes provinciales y nacionales, entre los años 1980 y 1996, como integrante del citado grupo de teatro Liberación.

Tomado de Invasor