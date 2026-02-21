Televisión Avileña

Ciego de Ávila

Avanza bien encuesta conjunta UNICEF-ONEI en Ciego de Ávila

Feb 20, 2026

La séptima ronda de la encuesta de indicadores múltiples por conglomerado, encabezada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), con asistencia técnica y financiera de la UNICEF-Cuba, continúa avanzando de modo favorable en la central provincia de Ciego de Ávila.

El proceso fluye sobre la base de una muestra representativa de núcleos familiares, cuya visita permite recopilar información, básicamente acerca del estado y el bienestar de los niños, adolescentes y sus familias, aunque incluye elementos de otros segmentos poblacionales.

Entre otros asuntos, el cuestionario contiene temas relacionados no solo con la composición de los hogares, niveles de hacinamiento, estructura familiar por edades, nivel cultural y y otros indicadores similares, sino también acerca de la calidad de las aguas, lactancia, cuestiones de índole medioambiental que puedan influir, posibles manifestaciones de violencia…

Estos sondeos (conocidos como MICS) son, por tanto, una valiosa herramienta para radiografiar la situación que presentan la infancia y la adolescencia, con el propósito de facilitar el diseño de estrategias y programas con el objetivo de mejorar la calidad de vida, evaluar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y perfilar la planificación de políticas públicas.

Con su habitual seriedad, Cuba ha tomado parte en seis rondas realizadas desde el año 2000. En opinión de quienes intervienen directamente en el proceso, se aprecia, en sentido general, comprensión y cooperación de las familias visitadas, tanto en áreas urbanas como rurales del territorio.

Tomado de la Revista Bohemia 

