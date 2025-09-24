Celebra Ciego de Ávila acto provincial por el aniversario 65 de los CDR

El municipio avileño de Majagua acogió este martes el acto provincial por el 65 aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

En la celebración estuvieron presentes las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del Gobierno del territorio, de los CDR a instancias provincial y municipal, acompañado de Nexy Véliz Naranjo, miembro del Buró Provincial del Partido.

Por su destacada labor este 2025 se reconoció con la condición Vanguardia Nacional a los municipios de Baraguá, Bolivia, Ciro Redondo y Majagua; siendo este último el más destacado en la provincia avileña por el cumplimiento de un grupo de tareas entre las que sobresalen las donaciones de sangre, el trabajo efectivo con las bases, el autofinanciamiento, los aportes a la Defensa de la Patria y la efectividad de los Destacamentos de Vigilancia Popular Revolucionaria.

Asimismo, se estimularon a Zonas, organizaciones de base, cederistas y cuadros más destacados en la Emulación; y se reconoció la labor del Destacamento Mirando al Mar Manuel E. Fajardo de La Isla de Turiguanó a propósito del 55 aniversario de su fundación.

Durante la celebración, la cual estuvo cargada de música, alegrías y de reafirmación revolucionaria, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), junto a la Federación de Mujeres Cubanas y a la de los Combatientes, le entregaron reconocimientos a la mayor organización de masas del país.

Las palabras centrales del acto estuvieron a cargo de Alexis Casañas Valdés, coordinador provincial de los CDR, quien resaltó la trascendencia de esta organización a lo largo de los años, dejando una huella imperecedera en el proceso revolucionario cubano.

Los Comités de Defensa de la Revolución conforman una organización de masas que tiene dentro de sus objetivos movilizar a todo el pueblo en las tareas de defensa de la Revolución y de las conquistas del socialismo mediante el trabajo directo con las personas y las familias de la comunidad.