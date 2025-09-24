Recibe el Proyecto Arcoiris de Morón el Premio del Barrio

Como parte de las actividades en saludo al Aniversario 65 de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución, el Proyecto Arcoiris, enclavado en la Comunidad La Palma del municipio avileño de Morón, recibió el Premio del Barrio.

El estímulo, mayor reconocimiento que otorgan los CDR, se entregó por parte de funcionarios de la mayor organización de masas en el país, así como por las principales autoridades del territorio moronense.

Durante el encuentro se destacó el papel del Proyecto Arcoiris en la unidad de los habitantes de la comunidad, así como los logros alcanzados en el bienestar de los vecinos, fundamentalmente de los niños

También se enfatizó que se ha ganado en la educación social y medioambiental de los infantes y adolescentes, la recogida de desechos sólidos, la eliminación de microvertederos y la siembra de plantas ornamentales.

En la actividad también se reconocieron las zonas cederistas más destacadas del municipio de Morón en la emulación por el Aniversario 65 de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución.