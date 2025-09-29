Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Celebran en Ciego de Ávila 65 años de los Comités de Defensa de la Revolución

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 28, 2025

La ciudad de Ciego de Ávila acogió este domingo el Acto Central Nacional por el aniversario 65 de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

La ceremonia, descrita como solemne y emotiva, contó con la presencia de Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y Coordinador Nacional de los CDR, quien encabezó la conmemoración.

Le acompañaron Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), y Julio Gómez Casanova, Secretario Provincial del PCC en Ciego de Ávila, junto a otras autoridades locales y representantes del pueblo.

Durante el acto se otorgaron distinciones a las provincias más destacadas en el trabajo de la organización, en reconocimiento a lo que se describió como el compromiso de millones de cubanos que, desde sus comunidades, contribuyen a la consolidación del socialismo y la defensa de las conquistas de la Revolución.

En sus intervenciones, los dirigentes del CDR reafirmaron la vigencia del legado del líder histórico Fidel Castro Ruz, fundador de los CDR, subrayando que su visión de una organización arraigada en el barrio continúa siendo un pilar fundamental para la unidad y la acción revolucionaria en Cuba.

Los Comités de Defensa de la Revolución, fundados el 28 de septiembre de 1960, constituyen la organización de masas más grande del país.

 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Gerardo Hernández Nordelo: “Defender la Revolución sigue siendo la misión principal de los CDR”

Sep 28, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Positivas acciones en Morón en Ejercicio de Prevención y Enfrentamiento al delito

Sep 28, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Con marca país y sin marcha atrás

Sep 28, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Medio Ambiente

Anuncian formación de la tormenta tropical Imelda 

28 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Gerardo Hernández Nordelo: “Defender la Revolución sigue siendo la misión principal de los CDR”

28 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Positivas acciones en Morón en Ejercicio de Prevención y Enfrentamiento al delito

28 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Con marca país y sin marcha atrás

28 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila