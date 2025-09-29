Entregan Premio del Barrio a familia avileña 

En una emotiva ceremonia, la familia Moreno González fue galardonada con el prestigioso Premio del Barrio, un reconocimiento otorgado por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) a aquellos cederistas, familias, colectivos y escuelas que demuestran un trabajo meritorio en beneficio de su comunidad. La entrega del premio tuvo lugar en la circunscripción 47 de la zona 139, Vanguardia Nacional, perteneciente al Consejo Popular Roberto Rivas Fragas del municipio Ciego de Ávila.

El coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, fue el encargado de entregar el reconocimiento a la familia Moreno González, resaltando su compromiso con la Revolución y su destacada labor en la comunidad. Según la Resolución de la Dirección Nacional de los CDR, el Premio del Barrio busca reconocer y estimular a aquellos que «en el barrio, escenario principal donde se demuestra el amor a la patria, unen a las familias y con el esfuerzo y la unidad de todos defienden la Revolución y sus conquistas».

La familia Moreno González ha demostrado con creces su merecimiento de este premio. Uno de sus miembros, Julio César Moreno Quintero se desempeña como delegado de la comunidad desde el año 2003, impulsando el trabajo comunitario y siendo protagonista, junto a su familia, en los diferentes procesos políticos que se han desarrollado en el país.

«Sin ustedes nosotros de verdad no se nos hubiera otorgado este premio. Las cosas que aquí se dijeron en la presentación no es el fruto de esta familia, es el fruto de ustedes, de todas las cosas que logramos juntos » , apuntó, Moreno Quintero.

La familia Moreno González ha logrado promover en la comunidad el movimiento «Cultiva tu Pedacito», transformando vertederos en productivas parcelas, demostrando su compromiso con la producción de alimentos y el embellecimiento del entorno, su labor ha contribuido a la formación de valores y ha logrado una masiva participación de los cederistas en la búsqueda de soluciones a los problemas de la comunidad.

La familia Moreno González posee la distinción «28 de Septiembre», un reconocimiento adicional a su destacada trayectoria cederista. Su dedicación, compromiso y amor por la comunidad los convierten en un ejemplo a seguir y en merecedores de este alto reconocimiento. El Premio del Barrio es un justo homenaje a una familia que ha hecho del trabajo comunitario su razón de ser y que ha contribuido significativamente al bienestar y al desarrollo de su barrio.