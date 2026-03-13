Ciego de Ávila comercializa estaciones portátiles de energía solar (+Fotos)

Ciego de Ávila ha dado un importante paso hacia la sostenibilidad energética con la instalación de más de 466 estaciones portátiles de energía fotovoltaica, destinadas a trabajadores del sector de la salud, la educación y a los Héroes del Trabajo de la República de Cuba.

Esta iniciativa forma parte de un ambicioso programa nacional para transformar la matriz energética del país, promoviendo el uso de fuentes renovables y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

La implementación de estas estaciones garantizará una fuente de energía limpia y sostenible. Se espera que estas instalaciones contribuyan a reducir costos y aumentar la eficiencia energética tanto en centros laborales como en el sector residencial.

En este proceso, más de 80 trabajadores de Copextel —entre técnicos especializados y personal de aseguramiento— han participado activamente en la instalación de estos equipos en todo el territorio avileño.

Su labor ha sido crucial para garantizar que las estaciones fotovoltaicas se implementen de forma efectiva y cumplan con los estándares necesarios para su óptimo funcionamiento.

Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso del gobierno cubano con la sostenibilidad y el desarrollo de las energías renovables. La instalación de estas estaciones portátiles no solo representa un avance tecnológico, sino también una inversión en el futuro energético del país.

A medida que Ciego de Ávila avanza en este programa, se espera que más comunidades se beneficien con iniciativas similares, impulsando una transición hacia una matriz energética más diversa y sostenible que favorezca el desarrollo social y económico del territorio.