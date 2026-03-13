Cuba anuncia liberación de 51 presos tras diálogo con el Vaticano

En un gesto que ratifica la tradición humanista de la Revolución Cubana, el gobierno de la Isla anunció este jueves la liberación en los próximos días de 51 personas que se encontraban sancionadas a privación de libertad. Así lo informa un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) publicado en la tarde de este 12 de marzo .

Según la nota de la Cancillería, esta decisión se enmarca “en el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad” . Todas las personas beneficiadas “han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión”.

El Minrex subrayó que se trata de “una decisión soberana”, que constituye, “una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal” y que “ha caracterizado la trayectoria humanitaria de la Revolución” . La medida coincide, además, “con la proximidad de las celebraciones religiosas de la Semana Santa” .

El comunicado también ofrece un contexto más amplio de esta práctica. Precisa que “desde el año 2010 el gobierno cubano ha beneficiado con indultos a 9 905 reclusos, mientras, en los últimos tres años, como parte de la práctica cubana y al amparo de lo dispuesto en nuestra legislación, otras 10 mil personas sancionadas a privación de libertad fueron excarceladas por diferentes beneficios” .

El anuncio ocurre días después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuviera un encuentro en el Vaticano con el Papa León, lo que refuerza los históricos lazos de respeto y comunicación entre ambas partes .

Tomado de Invasor