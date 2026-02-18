Ciego de Ávila concentra el seis por ciento de las muertes por accidentes en Cuba en 2025

La provincia registró 43 fallecidos en siniestros viales el año pasado, una cifra que evidencia un aumento de la letalidad en comparación con el promedio nacional, a pesar de no ser el territorio con más accidentes

Ciego de Ávila cerró el año 2025 con un saldo de 156 accidentes de tránsito, los cuales provocaron la muerte de 43 personas y dejaron a 204 lesionados. Estas cifras no solo representan un incremento con respecto al año anterior —con seis accidentes, 14 muertes y 22 lesionados más que en 2024—, sino que posicionan al territorio como uno de los de mayor incidencia en el país en cuanto a mortalidad vial.

Aunque la provincia concentró apenas el 2,07 por ciento del total nacional de accidentes, su contribución a la cifra de fallecidos fue significativamente mayor: cerca del 5,7 por ciento de las 750 muertes registradas en el país durante el año.

Este comportamiento, en un contexto donde Cuba reportó 7538 siniestros y 6718 lesionados, evidencia una mayor letalidad en los accidentes ocurridos en territorio avileño en comparación con el promedio cubano.

Del total de accidentes en la provincia, el 21 por ciento tuvo consecuencias fatales, el 61 provocó lesiones y solo el 18 por ciento se saldó con daños materiales.

La principal causa, atribuida en el 97 por ciento de los casos al factor humano, confirma que la inmensa mayoría de estos siniestros eran prevenibles.

Por municipios, la cabecera provincial concentró el mayor registro con 77 hechos, que dejaron 15 fallecidos y 71 lesionados. Le siguieron Morón, con 29 accidentes y ocho muertos; Majagua, con 13 siniestros y también ocho fallecidos —lo que denota una alta letalidad en esa localidad—; y Chambas, con 11 accidentes y cinco víctimas mortales.

En cuanto a la tipología, predominaron las colisiones entre vehículos en marcha, mientras que la principal causa identificada fue el irrespeto al derecho de vía.

El análisis de los vehículos de dos ruedas mostró un comportamiento significativo: las motos estuvieron involucradas en 49 accidentes con siete fallecidos, y las motorinas en 26 siniestros con tres muertos. Por su parte, el transporte colectivo aportó el 35 por ciento de los fallecidos en la provincia.

En relación con los peatones, se reportaron 22 hechos que dejaron un saldo de cuatro fallecidos y 15 lesionados. Si bien se registró una ligera disminución en la cantidad de accidentes de este tipo, no ocurrió así con las víctimas fatales, que aumentaron en dos en comparación con el año anterior.

El mayor Alexander Sánchez González, jefe de la Dirección Provincial de Tránsito, señaló que la ocurrencia de tres accidentes de consecuencias graves (masivos) incidió directamente en el incremento de los indicadores de siniestros, muertos y lesionados.

Las cifras presentadas confirman la necesidad de fortalecer la educación vial, el respeto a las normas de tránsito y las acciones preventivas, en un escenario donde la mayoría de los accidentes pudieron evitarse.

No obstante, Sánchez González informó que ya se han adoptado medidas, como el fortalecimiento de los operativos en las vías de mayor acceso, y destacó que, en enero del presente año, se aprecia una notable disminución en los tres parámetros medibles de los siniestros en la provincia.

Tomado de Invasor