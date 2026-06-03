Ciego de Ávila consolida la preparación para la defensa

Frente a la amenaza de una agresión estadounidense, Ciego de Ávila, como todos los territorios del país, refuerzan su capacidad defensiva con la realización, este viernes 29 de mayo, del décimo quinto Día Nacional de la Defensa.

Esta vez, la acción principal, fue una clase combinada de tiro en el campo Comandante Ramón Paz Borroto, ubicado en el municipio de Morón, con la participación del Consejo de Defensa Provincial y unidades regulares de la Región Militar de Ciego de Ávila.

Durante la jornada se efectuaron lanzamientos de granadas y el tiro con fusil AKM. Divididos en cinco áreas, también recibieron instrucciones respecto a la observación del campo de batalla y la estimación de distancias.

Además de reafirmar que la filosofía de lucha de Cuba es la guerra de todo el pueblo, el Día Nacional de la Defensa fue escenario para denunciar las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz por el derribo de aeronaves de la organización Hermanos al Rescate, en 1996.

Julio Heriberto Gómez Casanova y Alfre Menéndez Pérez, presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente, estuvieron al frente de las actividades realizadas en esta fecha de preparación.

Una sola fuerza en el ejercicio por el Día Nacional de la Defensa

También, la zona de defensa 290805, en el consejo popular Onelio Hernández Taño, en el municipio de Ciego de Ávila, protagonizó un masivo ejercicio, donde la preparación ciudadana, la articulación de grupos de trabajo y las acciones comunitarias demostraron que la mejor respuesta a la agresión imperialista es la unidad y la organización.

Durante la jornada, se desarrollaron diversas tareas que combinaron la preparación defensiva con beneficios directos a la comunidad. Entre las acciones ejecutadas destacaron la limpieza general, la recogida de desechos sólidos, labores de pintura de áreas, desobstrucción de redes sanitarias y eliminación de salideros, como parte del enfoque integral de la defensa territorial.

En el área del parque Brigadier José Ambrosio Gómez Cardoso, entidades como Acopio, Comercio y Gastronomía, y la Empresa Alimentaria expusieron sus productos, fortaleciendo así los vínculos entre la preparación defensiva y la vitalidad de los servicios en tiempo de guerra.

El mayor Leovany García Matos, jefe del Estado Mayor del sector militar en el municipio de Ciego de Ávila explicó que, como parte del adiestramiento, se llevó a cabo un ejercicio defensivo territorial y la ejecución de una clase combinada que incluyó procedimientos de tiro, arme y desarme de armamento, técnicas de ingeniería y comunicaciones.

Estas acciones estuvieron dirigidas a los integrantes de seis brigadas de producción y defensa, tanto residenciales, estudiantiles como de centros de trabajo.

Misleidy Abad Modey, presidenta del Consejo de Defensa en el municipio, calificó de exitoso el desarrollo del ejercicio. En tal sentido fueron reconocidos por su empeño con el ejemplo y la dedicación los subgrupos de Alimentos, Educación, Cultura y Deporte, la Plana Mayor, el grupo Económico Social y la zona de defensa Onelio Hernández, quienes han contribuido de manera destacada a fortalecer la capacidad combativa del territorio.

Lianet Pazo Cedeño, miembro de ese consejo de defensa, pronunció las palabras de cierre y ratificó la decisión inquebrantable del pueblo de no ceder ante las amenazas del imperio.

Tomado de Invasor