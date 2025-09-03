Comenzó en Ciego de Ávila segundo período anual de preparación para la defensa

Que la defensa de la patria dependerá siempre de la fortaleza, la capacidad combativa y la preparación de nuestro pueblo para la guerra, si fuera necesario, constituye una convicción arraigada en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), escudo de nuestros derechos y conquistas.

Así lo evidenció el acto de inicio del segundo período de instrucción del año de preparación para la defensa 2025, efectuado en la mañana de este lunes en tierras avileñas.

La ceremonia fue encabezada por el primer coronel Wilfredo Hernández Silva, jefe de la Región Militar (RM) Ciego de Ávila, y la presencia de jefes y oficiales de dicha Región, además de dirigentes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y trabajadores civiles del sector.

Cuando la posibilidad de una agresión se cierne sobre Cuba, el teniente coronel Orleans Cano Bello, jefe de Preparación Combativa de la RM Ciego de Ávila, recordó que “prepararnos más y mejor cada día es una necesidad que nos impuso el imperialismo desde los comienzos de la Revolución y mientras su política sea hostil, tendremos que hacerlo para enfrentarlo cuantas veces sea necesario”.

Destacó el cumplimiento de importantes actividades en el primer semestre del año en curso, entre ellas, la preparación de las tropas, los concentrados metodológicos a nivel de RM, Regimiento de Defensa Antiaérea, Escuela Provincial de Preparación para la Defensa, Centro de Preparación y batallones de Infantería y Tropas Especiales, así como las clases combinadas dirigidas al fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos del personal.

Cano Bello puso de relieve en igual período la preparación de los órganos de mando y dirección y las tropas, caracterizadas por su profesionalidad, como lo demostraron las salidas al terreno del batallón de infantería.

También resaltó los saldos apreciados mediante el concentrado de preparación militar de los alumnos de duodécimo grado de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos Ciego de Ávila y el desarrollo de la superación cultural.

Los días de la defensa evidenciaron la participación masiva del pueblo avileño en cada uno de los territorios, al punto que los ejercicios en Zonas de Defensa contribuyeron a la preparación de los órganos de mando y ciudadanos en general.

Un grupo de oficiales y trabajadores civiles de las FAR fueron estimulados con la distinción Destacado en la preparación para la defensa, o mediante el reconocimiento ante los presentes en el acto.

Vista parcial de los asistentes al acto

De igual modo, atendiendo a los resultados alcanzados y a su trayectoria política, recibió el carnet de militante del Partido Comunista de Cuba el combatiente Luis Manuel Gutiérrez.

El semestre que ahora comienza se caracterizará por el cumplimiento de las disposiciones 01 y 02 del jefe del Ejército Central, se prestará mayor atención a los días territoriales y nacionales de la defensa previstos, así como a la preparación de la Brigada de Infantería para tiempo de guerra.

Se concentrarán acciones encaminadas a la preparación básica de los nuevos soldados y cursos en la Escuela Provincial de Preparación para la Defensa.

La RM Ciego de Ávila se propone obtener resultados nunca inferiores a la calificación de Bien cuando reciba visitas de control, por lo que será vital una exquisita planificación que permita incrementar los niveles de preparación de todas las categorías de personal con la calidad requerida.