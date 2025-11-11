Comenzó en Morón la Copa de Fútbol Infantil José Raúl López López in Memoriam

Con la participación de cuatro equipos y como parte de las acciones para mantener la tradición del territorio en el deporte universal, en el municipio avileño de Morón se desarrolla la Copa Infantil José Raúl López López in memoriam.

En esta edición del evento intervienen 3 escuadras integradas por atletas de la categoría sub- 13 Años de la rama masculina, además de un conjunto sub- 15 Años del sexo femenino.

Según precisiones de los organizadores del certamen, los futbolistas fueron divididos de acuerdo a su nivel y la representación Roja la componen los jugadores a competencias provinciales, el Azul con posibilidades de incorporarse próximamente a selecciones, el otro grupo busca mejorar su preparación y las féminas aportarán la elegancia, tras el Segundo Lugar en el Nacional de su categoría.

La propia fuente señaló que la competencia se efectúa por el sistema de todos contra todos para definir ubicación y posteriormente eliminación de Primero contra Cuarto y Segundo versus Tercero y los ganadores disputar el título.