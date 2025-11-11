Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte

Comenzó en Morón la Copa de Fútbol Infantil José Raúl López López in Memoriam

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Nov 11, 2025

Con la participación de cuatro equipos y como parte de las acciones para mantener la tradición del territorio en el deporte universal, en el municipio avileño de Morón se desarrolla la Copa Infantil José Raúl López López in memoriam.

En esta edición del evento intervienen 3 escuadras integradas por atletas de la categoría sub- 13 Años de la rama masculina, además de un conjunto sub- 15 Años del sexo femenino.

Según precisiones de los organizadores del certamen, los futbolistas fueron divididos de acuerdo a su nivel y la representación Roja la componen los jugadores a competencias provinciales, el Azul con posibilidades de incorporarse próximamente a selecciones, el otro grupo busca mejorar su preparación y las féminas aportarán la elegancia, tras el Segundo Lugar en el Nacional de su categoría.

La propia fuente señaló que la competencia se efectúa por el sistema de todos contra todos para definir ubicación y posteriormente eliminación de Primero contra Cuarto y Segundo versus Tercero y los ganadores disputar el título.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Economía

Aporta materiales constructivos entidad moronense para los damnificados del Huracán Melissa (+Fotos)

Nov 11, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Accionan para lograr eficiencia energética en hoteles de Cuba

Nov 11, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Deporte

La triste novela de los juegos confiscados

Nov 10, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Economía

Aporta materiales constructivos entidad moronense para los damnificados del Huracán Melissa (+Fotos)

11 de noviembre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Deporte

Comenzó en Morón la Copa de Fútbol Infantil José Raúl López López in Memoriam

11 de noviembre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Accionan para lograr eficiencia energética en hoteles de Cuba

11 de noviembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Deporte

La triste novela de los juegos confiscados

10 de noviembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila