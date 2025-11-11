Aporta materiales constructivos entidad moronense para los damnificados del Huracán Melissa (+Fotos)

El colectivo de la Unidad Empresarial de Base Hormigón y Terrazo del municipio avileño de Morón, envió un cargamento de 50 toneladas de mortero destinado a los damnificados del Huracán Melissa en la provincia de Santiago de Cuba.

Este material está compuesto por una mezcla de cemento y arcilla de excelente calidad y se utiliza en diversas actividades para la construcción y reparación de viviendas.

Este cargamento se elaboró en la entidad constructora moronense en tiempo récord, gracias a la entrega, consagración y responsabilidad de directivos y trabajadores, que laboraron de espalda al reloj.

Según precisiones de directivos de la UEB Hormigón y Terrazo también con destino a los afectados en Ciudad Héroe por el fenómeno meteorológico se trabaja en la terminación de otro envío, ascendente a 200 toneladas de mortero.