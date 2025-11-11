Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Economía

Aporta materiales constructivos entidad moronense para los damnificados del Huracán Melissa (+Fotos)

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Nov 11, 2025

El colectivo de la Unidad Empresarial de Base Hormigón y Terrazo del municipio avileño de Morón, envió un cargamento de 50 toneladas de mortero destinado a los damnificados del Huracán Melissa en la provincia de Santiago de Cuba.

Este material está compuesto por una mezcla de cemento y arcilla de excelente calidad y se utiliza en diversas actividades para la construcción y reparación de viviendas.

Este cargamento se elaboró en la entidad constructora moronense en tiempo récord, gracias a la entrega, consagración y responsabilidad de directivos y trabajadores, que laboraron de espalda al reloj.

Según precisiones de directivos de la UEB Hormigón y Terrazo también con destino a los afectados en Ciudad Héroe por el fenómeno meteorológico se trabaja en la terminación de otro envío, ascendente a 200 toneladas de mortero.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Deporte

Comenzó en Morón la Copa de Fútbol Infantil José Raúl López López in Memoriam

Nov 11, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Accionan para lograr eficiencia energética en hoteles de Cuba

Nov 11, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Vuela alto la solidaridad de los aeroportuarios avileños

Nov 10, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Economía

Aporta materiales constructivos entidad moronense para los damnificados del Huracán Melissa (+Fotos)

11 de noviembre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Deporte

Comenzó en Morón la Copa de Fútbol Infantil José Raúl López López in Memoriam

11 de noviembre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Accionan para lograr eficiencia energética en hoteles de Cuba

11 de noviembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Deporte

La triste novela de los juegos confiscados

10 de noviembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila