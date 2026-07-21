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Congresista estadounidense Mark Pocan denuncia el impacto del bloqueo en Cuba

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jul 20, 2026

El representante estadounidense Mark Pocan afirmó que, durante una visita realizada la semana pasada a Cuba pudo comprobar directamente las graves dificultades que enfrenta la población. Según explicó, encontró “una nación sin electricidad ni necesidades básicas” como consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Sus declaraciones ponen nuevamente sobre la mesa el impacto de las sanciones económicas en la vida cotidiana de millones de cubanos, especialmente en sectores esenciales como la energía, los alimentos y otros servicios básicos.

La posición de Pocan resulta relevante porque proviene de un miembro del Congreso de Estados Unidos que conoció la situación sobre el terreno y calificó la política hacia Cuba como “inhumana”.

Tomado de Cubadebate

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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