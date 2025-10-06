Constatan avances en el Parque Solar Fotovoltaico de Nereida

El Director General de la Unión Eléctrica, Alfredo López Valdés constató los avances en el Parque Solar Fotovoltaico de Nereida, en el avileño municipio de Morón.

En compañía del Primer Secretario del Partido en la provincia Julio Heriberto Gómez Casanova y el Gobernador Alfre Menéndez Pérez, López Valdés intercambió acerca de la calidad y agilidad en cada una de las acciones de la importante obra.

El máximo directivo de la UNE en el país dialogó con especialistas de la Empresa Eléctrica Provincial y municipal, así como de la Empresa Constructora de Obras del Turismo sobre las afectaciones provocadas por las precipitaciones y el compromiso de los trabajadores.

En el dialogo, el Director General de Unión Eléctrica se interesó por la atención al personal, las posibilidades de incorporar otras áreas en la provincia avileña al montaje de los paneles solares fotovoltaicos y destacó la preparación del territorio para esta tarea.

El Parque Solar Fotovoltaico de Nereida abarca unas 33 hectáreas, generará 21.8 Megawats y será próximamente el cuarto de su tipo en la provincia de Ciego de Ávila.