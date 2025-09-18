Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte

Destacan nadadores avileños en Gran Reto de Aguas Abiertas Varadero 2025

PorYoury Santana Gonzalez

Sep 18, 2025

Los nadadores de Ciego de Ávila brillaron en el certamen internacional Gran Reto de Aguas Abiertas Varadero 2025, donde obtuvieron un total de cinco medallas.

La sirena avileña Lienny de la Caridad Bernal fue la figura más sobresaliente al coronarse campeona absoluta en la prueba de tres kilómetros, categoría 15 años y más, conquistando la medalla de oro.

Por su parte, Pedro Pablo Ruiz demostró versatilidad y resistencia al lograr preseas de plata en dos exigentes pruebas: tres y cinco kilómetros.

El éxito del equipo fue completado por Reidel Lugo, quien subió al podio en dos ocasiones: plata en relevo y bronce en los tres kilómetros.

Estos resultados reflejan el excelente momento que vive la natación de la provincia y su creciente proyección en competencias de alto nivel.

   

 

Por Youry Santana Gonzalez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Una “novela disparatada” que conquista la crítica en México

Sep 18, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Plan Turquino Bamburanao entre dificultades y retos

Sep 18, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada

La decisión de un jurado es inapelable

Sep 18, 2025 Vasily MP

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba Destacada

Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela

18 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Una “novela disparatada” que conquista la crítica en México

18 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Plan Turquino Bamburanao entre dificultades y retos

18 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

Destacan nadadores avileños en Gran Reto de Aguas Abiertas Varadero 2025

18 de septiembre de 2025 Youry Santana Gonzalez