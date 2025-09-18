Destacan nadadores avileños en Gran Reto de Aguas Abiertas Varadero 2025

Los nadadores de Ciego de Ávila brillaron en el certamen internacional Gran Reto de Aguas Abiertas Varadero 2025, donde obtuvieron un total de cinco medallas.

La sirena avileña Lienny de la Caridad Bernal fue la figura más sobresaliente al coronarse campeona absoluta en la prueba de tres kilómetros, categoría 15 años y más, conquistando la medalla de oro.

Por su parte, Pedro Pablo Ruiz demostró versatilidad y resistencia al lograr preseas de plata en dos exigentes pruebas: tres y cinco kilómetros.

El éxito del equipo fue completado por Reidel Lugo, quien subió al podio en dos ocasiones: plata en relevo y bronce en los tres kilómetros.

Estos resultados reflejan el excelente momento que vive la natación de la provincia y su creciente proyección en competencias de alto nivel.