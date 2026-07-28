Diputados en VII Período Ordinario de Sesiones

Cinco proyectos de ley serán debatidos en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura, convocado a partir de este miércoles en el Palacio de Convenciones de La Habana y por videoconferencia desde las provincias.

Se repite esta modalidad de encuentro, bajo la cual también tuvo lugar la Tercera Sesión Extraordinaria de ese órgano supremo del poder del Estado, debido a las serias limitaciones económicas y de combustible por las que atraviesa el país.

El Doctor en Ciencias Jurídicas y Secretario de la ANPP y del Consejo de Estado, José Luis Toledo Santander informó este martes a medios de prensa nacionales, que la apretada agenda de la reunión plenaria incluye la información y análisis sobre la implementación de las transformaciones económicas y sociales, la actualización de la marcha de la ejecución del Presupuesto del Estado en el 2026 y la validación del Presupuesto correspondiente al año precedente, así como la toma de posesión de diputados electos en los últimos días.

Respecto a los proyectos de ley que serán sometidos una vez más a debate y aprobación, recalcó que esta resulta una de las acciones finales en ese sentido, pues la actividad legislativa es permanente y en varias de esas propuestas de normas jurídicas — que responden a los cambios que emanan del Programa de Gobierno y las transformaciones económicas y sociales—, vienen trabajando hace tiempo, como parte de la responsabilidad de los diputados en aportar al ordenamiento jurídico en Cuba.

Análisis a mediados de julio

Lo anterior se ejemplifica en las reuniones de diputados de todo el país realizadas por videoconferencia a mediados del presente mes, disponibles en el sitio web del Parlamento cubano, https://www.parlamentocubano.gob.cu.

Según esta fuente, en días recientes fueron estudiados los proyectos de ley: De Tierra Agropecuaria y Forestal, De la Vivienda, Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, Código de Trabajo y De Organización de la Administración Central del Estado.

El primero integra y modifica disposiciones jurídicas dispersas, con el fin de promover un cuerpo legal coherente y moderno; de ahí que actualiza el régimen de propiedad, posesión, sucesión por causa de muerte y uso de la tierra y bienes agropecuarios, así como su unificación de forma sistémica, para la adecuada regulación, gestión y administración de la tierra como medio de producción fundamental.

Con ello se pone en función del desarrollo agrario, como base de la soberanía alimentaria, la revalorización de la ruralidad y la justicia social del modelo de desarrollo económico y social socialista cubano.

En aquel momento, el presidente de la Comisión Agroalimentaria de la ANPP, Ramón Aguilar Betancourt, destacó que la propuesta responde a la necesidad de fortalecer la institucionalidad en el sector agropecuario y garantizar un uso racional y sostenible de los recursos.

Por su parte, el proyecto de ley De la Vivienda, tiene como objetivo establecer y regular las formas en que el Estado hace efectivo el derecho de las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable con criterios de resiliencia climática y eficiencia energética.

La presidenta de la comisión parlamentaria de Industria, Construcciones y Energía, Magda Ileana Pérez Matos, ratificó que en el caso del Ministerio de la Construcción, se establece su papel como entidad rectora, encargada de dirigir la política estatal en materia de vivienda, integrando dimensiones socioculturales, económicas y medioambientales.

El debate legislativo incluyó al proyecto de ley Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, tendente a “establecer y regular el Sistema de Identidad Personal y Domicilio, garantizar el reconocimiento y protección de la identidad de los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes, así como la determinación, registro y actualización del domicilio como atributo jurídico-administrativo”, en coherencia con las leyes de Migración, Ciudadanía y Extranjería.

Se subrayó la importancia de contar con un registro único y confiable que respalde la seguridad jurídica y facilite trámites administrativos. De ahí que la propuesta permitirá unificar y modernizar los registros oficiales, lo que contribuirá a una gestión pública más eficiente y a la organización de servicios vinculados a la vida social.

Asimismo, fue evaluado el proyecto de ley Código de Trabajo, el cual actualiza y perfecciona las regulaciones que garantizan la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes, derivados de la relación jurídico-laboral individual establecida entre los trabajadores y los empleadores, ya sean del sector estatal como el no estatal.

Los diputados y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reconocieron que, desde su primera versión, fue fundamental el papel de las organizaciones sindicales para su fortalecimiento, a partir de las propuestas derivadas de un amplio proceso de consulta.

Por último y no menos importante es el proyecto de ley De Organización de la Administración Central del Estado, cuyos artículos están en consonancia con las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente en el país, y que determinan el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que lo integran.

Tomado de Trabajadores