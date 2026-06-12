La emoción de un nudo rojo (+Fotos)

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PorMariesly Wong Morales

Jun 12, 2026

El Parque José Martí fue escenario del cambio de atributos de la Organización de Pioneros José Martí.

El acto, cargado de una solemnidad patriótica, transformó el pulso habitual del parque. Cientos de niños de tercer grado recibieron un nuevo estandarte, un símbolo de crecimiento dentro de la organización.

En la ceremonia, los pioneros de quinto y sexto grados fueron quienes anudaron las nuevas pañoletas rojas.

El contexto no pudo ser más oportuno: era la víspera del 14 de junio, natalicio del Titán de Bronce, Antonio Maceo, y del Guerrillero Heroico, Ernesto Guevara.

El parque, que lleva el nombre del Héroe Nacional, fue el altar perfecto para esta fusión de épocas. La ceremonia no fue solo un cambio de pañoleta; fue la certeza de que, a través de estos rituales de la OPJM, la rebeldía de Maceo y la mística del Che continúan su marcha, ahora en las mochilas y los uniformes de los niños avileños.

 

Por Mariesly Wong Morales

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