Donación solidaria desde España fortalece equipamiento hospitalario en Morón

El Hospital General Docente “Roberto Rodríguez” de esta ciudad recibió un contenedor con donativos médicos procedente del municipio hermano de Morón de la Frontera, España, como parte de un proyecto solidario que busca reforzar la atención sanitaria en la provincia avileña.

La donación, valorada en más de 200.000 euros, constituye la mayor contribución de este tipo recibida por la institución de salud moronense. El envío comprende equipamiento médico especializado e insumos, destinados a elevar la calidad de los servicios asistenciales que se brindan a la población.

En el acto, Elsa Fernández Rodríguez, coordinadora y gestora del proyecto solidario desde España, destacó «el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de muchas personas, que con numerosas horas de desvelo lograron reunir esta ayuda».

En un breve acto protocolario, las principales autoridades municipales y de la institución hospitalaria agradecieron la donación, destacando su importancia estratégica para la mejora de los servicios de salud ofrecidos a la población.

Por su parte, el Dr. Julio A. Díaz Agramonte, director del Hospital General Docente «Roberto Rodríguez», agradeció el gesto y subrayó su trascendencia: «En los momentos actuales que atraviesa el país, recrudecidos por el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, esta solidaridad fortalece nuestra capacidad de respuesta y es un símbolo de apoyo internacional».

“Este gesto de solidaridad internacional fortalece nuestras capacidades institucionales y refleja el profundo vínculo humano que une a ambos pueblos”, afirmó.

La entrega forma parte de las iniciativas de cooperación y hermanamiento que mantienen los dos municipios, y se espera que los recursos recibidos beneficien directamente a pacientes y profesionales del sistema de salud local.

Escrito en colaboración con Yhosvany Jiménez Hernández