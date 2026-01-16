Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Donación solidaria desde España fortalece equipamiento hospitalario en Morón

PorJulia Ines Nordelo Zayas

Ene 16, 2026

El Hospital General Docente “Roberto Rodríguez” de esta ciudad recibió un contenedor con donativos médicos procedente del municipio hermano de Morón de la Frontera, España, como parte de un proyecto solidario que busca reforzar la atención sanitaria en la provincia avileña.

La donación, valorada en más de 200.000 euros, constituye la mayor contribución de este tipo recibida por la institución de salud moronense. El envío comprende equipamiento médico especializado e insumos, destinados a elevar la calidad de los servicios asistenciales que se brindan a la población.

En el acto, Elsa Fernández Rodríguez, coordinadora y gestora del proyecto solidario desde España, destacó «el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de muchas personas, que con numerosas horas de desvelo lograron reunir esta ayuda».

En un breve acto protocolario, las principales autoridades municipales y de la institución hospitalaria agradecieron la donación, destacando su importancia estratégica para la mejora de los servicios de salud ofrecidos a la población.

Por su parte, el Dr. Julio A. Díaz Agramonte, director del Hospital General Docente «Roberto Rodríguez», agradeció el gesto y subrayó su trascendencia: «En los momentos actuales que atraviesa el país, recrudecidos por el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, esta solidaridad fortalece nuestra capacidad de respuesta y es un símbolo de apoyo internacional».

“Este gesto de solidaridad internacional fortalece nuestras capacidades institucionales y refleja el profundo vínculo humano que une a ambos pueblos”, afirmó.

La entrega forma parte de las iniciativas de cooperación y hermanamiento que mantienen los dos municipios, y se espera que los recursos recibidos beneficien directamente a pacientes y profesionales del sistema de salud local.

      

 

 

Escrito en colaboración con Yhosvany Jiménez Hernández

Por Julia Ines Nordelo Zayas

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Guardia de Honor en Ciego de Ávila reafirma compromiso con cubanos caídos en Venezuela

Ene 16, 2026 Luis Falcon Saavedra
Cuba Destacada

Díaz-Canel: «El imperialismo nos hizo antiimperialistas»

Ene 16, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Encabeza Díaz-Canel marcha en honor a los 32 héroes

Ene 16, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Guardia de Honor en Ciego de Ávila reafirma compromiso con cubanos caídos en Venezuela

16 de enero de 2026 Luis Falcon Saavedra
Cuba Destacada

Díaz-Canel: «El imperialismo nos hizo antiimperialistas»

16 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Sueños del más joven caído en Venezuela

16 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Raúl encabeza última guardia de honor a caídos en Venezuela

16 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila