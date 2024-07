Efectúan graduación de la enseñanza secundaria en Primero de Enero

El teatro Victoria del municipio Primero de Enero fue el sitio escogido para el desarrollo de la graduación de noveno grado de la secundaria básica Carlos Juan Finlay. En el acto fueron estimulados los estudiantes cuya continuidad de estudio está encaminada a la preparación pedagógica como nuevos profesionales de la educación.

El estudiante más integral de la graduación resultó ser Edward Manuel Batista Rodríguez, por su destacada participación en todas las actividades del centro, durante los tres años de estudio, sobre el particular aceveró «Para mí es muy importante que me hayan reconocido como el estudiante más integral, por el sacrificio de estos tres cursos en la institución secundaria básica, siempre participé en todo y me esforcé por ser un buen alumno, todo gracias al sacrificio de mis padres por lo que les dedico este triunfo a mi familia»

Por su entrega al estudio, su participación en las actividades docentes y extradocentes, mereció el diploma de mejor graduada la alumna Geila de la Caridad Guerra Quesada y sobre al respecto dijo «Para mí es un gran honor haber sido seleccionada la mejor graduada porque es un reconocimiento a todo el tiempo de estudio y de sacrificio para poder obtener buenos resultados en todas las evaluaciones»

También fue reconocida la labor de la guía de pioneros Teresa Mora Díaz, por su apoyo incondicional en todos los órdenes de la vida y su apego al grupo.

En sus palabras de despedida Katia González González, directora de la ESBU Carlos Juan Finlay, exhortó a los educandos a la continuidad con éxitos en sus estudios y a no desmayar nunca en el intento de cumplir sus sueños.