El trabajo a distancia y el teletrabajo en el Derecho Laboral cubano

La Resolución 71 de 2021 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene un objetivo muy concreto dentro del sistema jurídico cubano, ordenar de manera precisa dos formas de organización laboral que en los últimos años comenzaron a utilizarse con mayor frecuencia en entidades estatales y en otras estructuras de empleo subordinado. Su contenido no introduce un derecho nuevo desligado del marco anterior, sino que desarrolla posibilidades ya reconocidas por la legislación laboral cubana, particularmente desde el momento en que el Código de Trabajo permitió que empleador y trabajador pudieran acordar en el contrato el lugar donde se presta el servicio, siempre que ello no contradijera las disposiciones vigentes. A partir de esa base legal, la Resolución organiza cómo se aplican el trabajo a distancia y el teletrabajo, cuáles son sus límites, qué obligaciones nacen para cada parte y de qué manera se preservan los derechos laborales en estas condiciones.

El propio texto explica que la necesidad de esta regulación responde a ventajas sociales y económicas concretas. Esa formulación no es casual. En el diseño jurídico cubano actual, el trabajo fuera del espacio físico habitual de la entidad no se entiende como una concesión individual ni como una simple flexibilidad administrativa, sino como una forma de organización con impacto directo en el uso racional de recursos, en la continuidad de determinados servicios y en la capacidad institucional para adaptarse a procesos de informatización. Esa visión está vinculada además con el Decreto-Ley 370 sobre informatización de la sociedad, que asignó responsabilidades específicas a los ministerios de Comunicaciones y de Trabajo para impulsar el teletrabajo de manera coordinada.

La Constitución cubana ofrece el marco general que permite entender el sentido de esta norma. Cuando reconoce el trabajo como derecho, deber social y fundamento esencial de realización individual, no fija una única manera de cumplirlo. El principio constitucional protege el contenido del trabajo y la dignidad de quien lo realiza, no exclusivamente el lugar físico donde se ejecuta. Por eso el Derecho laboral necesita acompañar los cambios organizativos sin afectar garantías básicas como salario, estabilidad, protección contractual y control institucional.

Quiénes pueden acogerse y cuándo esta modalidad no resulta posible

Uno de los primeros aspectos que la Resolución aclara es su ámbito de aplicación, y lo hace de forma amplia. Se dirige a trabajadores subordinados con contrato por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, para la ejecución de una obra o trabajo específico, y también a quienes ocupan cargos mediante designación o nombramiento. Esto significa que el legislador no limitó estas modalidades a una categoría laboral reducida, sino que las proyectó sobre prácticamente todas las relaciones de empleo subordinado donde la naturaleza de la función lo permita.

La norma también incluye expresamente a quienes trabajan con jornadas inferiores a la jornada diaria o semanal habitual y a quienes desarrollan actividades discontinuas o cíclicas. Esa precisión tiene importancia porque evita interpretar que estas modalidades solo son viables en empleos estables y de jornada completa. En realidad, el criterio decisivo no es el tipo de contrato ni la extensión horaria, sino la posibilidad real de ejecutar la labor fuera del espacio físico habitual de la entidad sin afectar el cumplimiento de la función asignada.

La decisión sobre qué áreas y cargos pueden acogerse a estas formas organizativas no queda al arbitrio unilateral de una dirección administrativa. La Resolución exige que el empleador defina esas áreas conjuntamente con el sindicato correspondiente, tomando como base la estructura y plantilla aprobadas de la entidad. Además, esa determinación debe incorporarse al convenio colectivo de trabajo. Este elemento refuerza una lógica muy propia del sistema laboral cubano, donde la organización del trabajo no se separa de los mecanismos colectivos de concertación y participación.

La propia norma establece también un límite muy claro. Quedan fuera de estas modalidades aquellas actividades cuya ejecución exige presencia física para producir bienes o prestar servicios directos a la población. Aquí aparece una frontera jurídica razonable, porque no toda función laboral admite desplazamiento territorial. Existen tareas donde la materialidad del servicio o del proceso productivo hace imposible trasladar el puesto de trabajo sin alterar la esencia misma de la actividad.

Dos figuras distintas bajo un mismo marco de protección laboral

La Resolución dedica un espacio importante a distinguir trabajo a distancia y teletrabajo, precisamente porque en el lenguaje cotidiano suelen confundirse. En términos jurídicos no son equivalentes, aunque ambas formas comparten el rasgo de desarrollarse fuera del ámbito físico habitual de la entidad.

El trabajo a distancia se define como una modalidad en la que el trabajador alterna su presencia física entre la entidad, su domicilio u otras unidades. En esta forma organizativa el intercambio necesario para cumplir la actividad laboral puede depender de comunicación directa con jefes, compañeros o usuarios y no necesariamente exige un uso permanente de tecnologías de la información. Eso significa que la esencia del trabajo a distancia no está en la tecnología, sino en la distribución espacial flexible de la prestación laboral.

El teletrabajo, en cambio, tiene como rasgo central la dependencia tecnológica. La actividad se realiza sin presencia física habitual en la entidad y la comunicación laboral descansa en herramientas digitales como correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales u otros mecanismos garantizados por el empleador. La norma deja claro, sin embargo, que el uso de estas tecnologías no excluye encuentros presenciales cuando resulten necesarios.

La distinción no es puramente conceptual. Tiene consecuencias prácticas en la organización del trabajo y en las obligaciones institucionales. Precisamente por el mayor nivel de autonomía que supone el teletrabajo, la Resolución obliga al empleador a evaluar previamente si el trabajador necesita capacitación específica, si los equipos disponibles resultan adecuados, si existe conectividad suficiente y si están garantizadas condiciones de seguridad y confidencialidad en el manejo de la información.

Ese diseño revela que el legislador no asumió el teletrabajo como simple traslado de funciones hacia el domicilio del trabajador, sino como una modalidad que exige preparación técnica, infraestructura y seguimiento continuo.

El contrato laboral se adapta, pero la relación de trabajo no pierde garantías

Uno de los ejes más importantes de la Resolución está en la regulación contractual. Ninguna de estas modalidades puede operar válidamente sobre acuerdos informales o instrucciones verbales. Cuando la relación laboral nace directamente bajo trabajo a distancia o teletrabajo, el contrato inicial debe recoger sus particularidades. Si la relación ya existía en modalidad presencial, entonces debe firmarse un suplemento contractual que introduzca legalmente las modificaciones acordadas.

Ese suplemento tiene un contenido obligatorio amplio. Deben definirse atribuciones concretas, organización de tareas, objetivos de trabajo, mecanismos de control de cantidad y calidad, vías de entrega de resultados, uso de tecnologías de la información, condiciones de custodia de equipos y reglas vinculadas a la protección de información oficial, secreto técnico, secreto comercial y seguridad informática. También deben fijarse términos para la entrega de resultados de modo que la planificación laboral no interfiera con el tiempo de descanso del trabajador.

Ese último aspecto tiene especial relevancia porque introduce un principio de equilibrio temporal en modalidades donde fácilmente puede diluirse la frontera entre jornada laboral y tiempo personal. Aunque la norma no utiliza expresiones doctrinales como desconexión digital, sí protege indirectamente la necesidad de que el trabajo no invada ilimitadamente el espacio de descanso.

La Resolución también protege expresamente el principio de igualdad salarial. Quien trabaja a distancia o en teletrabajo recibe igual retribución que quien presta servicios presencialmente, conforme al sistema de pago vigente en la entidad. La diferencia solo aparece en aquellos elementos inseparables del trabajo presencial, como determinadas exigencias de puntualidad física, asistencia material o trabajo extraordinario bajo condiciones específicas.

Desde la perspectiva constitucional esto responde directamente al principio de igualdad y al mandato de remuneración conforme a cantidad y calidad del trabajo realizado. La forma organizativa no puede convertirse en fundamento para reducir derechos salariales.

Tecnología, responsabilidad material y control institucional del resultado

La Resolución dedica un capítulo completo a la infraestructura tecnológica porque reconoce que sin medios adecuados estas modalidades no pueden sostenerse jurídicamente ni funcionar de manera eficiente. La regla general es que los dispositivos, medios informáticos y conectividad deben ser garantizados por el empleador. Cuando esos equipos forman parte del patrimonio de la entidad, su entrega exige formalizar actas de responsabilidad material.

Si los medios utilizados pertenecen al trabajador, la obligación institucional no desaparece. El empleador sigue obligado a garantizar mantenimiento y conectividad necesaria para el desarrollo de la labor. Esa previsión evita trasladar automáticamente todos los costos tecnológicos al trabajador, algo que habría generado desequilibrio contractual.

Junto al derecho de uso aparece una responsabilidad clara. El trabajador debe proteger los equipos bajo su custodia, cumplir rigurosamente las normas sobre información oficial y seguridad informática, actuar con veracidad respecto a resultados de trabajo y participar en entrenamientos o cursos cuando se le indiquen. Si se producen daños en medios bajo su custodia, puede exigirse responsabilidad material conforme a la legislación específica aplicable.

En cuanto al control, la Resolución modifica el eje tradicional de supervisión laboral. El empleador ya no controla principalmente presencia física, sino cumplimiento del plan de trabajo, objetivos alcanzados, cantidad y calidad del resultado, conocimientos del trabajador y dominio de herramientas tecnológicas. Esa orientación desplaza el centro de control hacia el rendimiento verificable.

El jefe inmediato debe integrar esta modalidad a su planificación anual o al período correspondiente, con desglose mensual, de forma que el desempeño individual siga tributando a los objetivos estratégicos de la entidad. Además, si cambian las condiciones inicialmente pactadas, corresponde formalizar un nuevo suplemento contractual sin necesidad de extinguir la relación laboral existente.

En términos generales, esta Resolución confirma una dirección clara del Derecho laboral cubano contemporáneo, admitir nuevas formas organizativas sin abandonar la estructura protectora clásica de la relación laboral. La tecnología aparece como instrumento, no como sustituto de garantías. Y el contrato sigue siendo el punto donde deben quedar claras responsabilidades, límites y derechos, incluso cuando el trabajo ya no se realiza dentro de las paredes habituales de la entidad.

Una norma llamada a consolidarse

La importancia de esta Resolución también está en que fija un marco estable para modalidades de trabajo que previsiblemente continuarán ampliando su presencia en distintos sectores de la vida laboral cubana. Su valor no reside solo en ordenar una práctica ya existente, sino en ofrecer seguridad jurídica allí donde la organización del trabajo exige hoy respuestas más flexibles.

En adelante, buena parte de su efectividad dependerá de cómo cada entidad logre aplicar estas reglas con equilibrio, de manera que la incorporación de nuevas formas de trabajo contribuya a la eficiencia institucional sin afectar derechos laborales ni debilitar las garantías que distinguen al sistema jurídico cubano.

Tomado de Cubadebate