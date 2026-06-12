Estados Unidos anuncia medida coercitiva contra la Unión Cuba-Petróleo

El Gobierno de Estados Unidos ejecutó una nueva arremetida en su estrategia de máxima presión contra Cuba al incluir a la empresa Unión Cuba-Petróleo (Cupet) en la lista de Entidades Especialmente Designadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro.

A partir de la inclusión de Cupet en la lista de SDN, en virtud de la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald Trump, se prohíbe cualquier transacción o negocio con la compañía cubana a ciudadanos estadounidenses, a menos que tengan una licencia específica de la OFAC. Adicionalmente, las personas y empresas extranjeras que hagan negocios con Cupet se arriesgan a ser objeto de sanciones.

La medida es, de facto, otra vuelta de tuerca en el bloqueo energético decretado por Trump en enero de 2026.

Los argumentos del Ejecutivo estadounidense, defendidos públicamente en redes sociales por el secretario de Estado, Marco Rubio, carecen de un sustento sólido. La Casa Blanca justifica este hostigamiento bajo la premisa de que Cupet administra activos que supuestamente fueron expropiados de forma ilegal a ciudadanos estadounidenses hace décadas.

Cupet es la empresa que en Cuba gestiona la importación, recepción, extracción, procesamiento y distribución de petróleo y derivados. La distribución llega lo mismo a gasolineras que a empresas, plantas de generación eléctrica, ministerios e instituciones como los propios hospitales, plantas de abasto de agua y otros servicios críticos ya duramente golpeados por el bloqueo petrolero.

Una vez más, la Administración Trump está reforzando no solo el cerco económico, sino el castigo colectivo a la población cubana.

Tomado de Cubadebate