ETECSA restablece los servicios afectados el pasado 5 de octubre

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó que quedaron restablecidos los servicios afectados desde la mañana del lunes 5 de octubre por problemas energéticos, que impactaron la navegación Nauta, los pagos electrónicos por Transfermóvil y la gestión de servicios asociados.

Afectaciones comenzaron el lunes por problemas energéticos

En un comunicado difundido en sus perfiles institucionales, ETECSA precisó que desde la mañana de este lunes se encontraban interrumpidos diferentes sistemas y equipos tecnológicos por problemas energéticos, lo cual provocó afectaciones en la navegación a través del servicio nauta, los pagos electrónicos por Transfermóvil y ENZONA, así como la gestión de los servicios asociados.

La empresa añadió que igualmente podían percibirse afectaciones de servicios que ofrecen otras instituciones. No obstante, aclaró que se mantiene la navegación por datos móviles.

Restablecimiento tras acciones entre varias instituciones

Luego de acciones ejecutadas entre varias instituciones, quedan restablecidos los servicios. La entidad subrayó que sus especialistas se mantienen evaluando el comportamiento de los diferentes sistemas y plataformas. Esa vigilancia técnica busca verificar la estabilidad de los servicios una vez restablecidos y prevenir nuevas afectaciones.

Tomado de Cubadebate