Gerardo Abril o la combinación de ciencia y deporte

Sin que los que lo conocen alberguen la menor duda, a este hombre se le puede definir como un consagrado profesional de la Cultura Física.

Con Gerardo Abril Gil conversé en el Combinado Deportivo No.3 Cerro Pelado, en la ciudad de Ciego de Ávila, donde se desempeña como profesor.

Allí pude conocer de su formación académica que incluye el grado de Doctor en Ciencias de la Educación, una Maestría en Actividad Física Comunitaria y la Licenciatura en Cultura Física. También que ostenta las categorías de Especialista Principal y Profesor Asistente de la Educación Superior.

Aunque la trayectoria laboral de Gerardo en el sector deportivo se remonta a 1991, de entonces acá, se le ha visto desempeñarse con acierto en los combinados No 1, No 2 y No 3, así como en escuelas adscriptas al Ministerio de Educación, con funciones diversas que han abarcado la docencia, la jefatura de cátedra y la subdirección de Cultura Física.

Refiere que una de sus mayores satisfacciones consiste en haber cumplido servicios como colaborador internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela entre 2006 y 2009, como parte del programa Barrio Adentro Deportivo.

Si algo lo distingue es su interés por la investigación. En su haber constan más de 50 eventos científicos nacionales e internacionales, entre los que destacan los congresos Pedagogía, Universidad, AFIDE, Educa F5 y el Congreso Internacional de Innovación Educativa.

Sus ponencias y estudios abordan asuntos como el envejecimiento activo, los estilos de vida saludables, la actividad física comunitaria y el trabajo con adultos mayores. Esta actividad investigadora se ha revertido en numerosas publicaciones de carácter científico en revistas como Conrado, Opuntia Brava, Universidad & Ciencia y EFDeportes, así como en capítulos de libros, siendo el más reciente La preparación del adulto intermedio para la adultez mayor con estilos de vida saludables, incluido en la obra Preparación en Ciencias de la Educación.

Actualmente Gerardo Abril Gil es el presidente de la peña deportiva Gladys Marín.

Tomado de Invasor