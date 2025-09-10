Televisión Avileña

Ciego de Ávila Deporte

Inician en Morón curso escolar deportivo 2025-2026 (+Fotos)

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Sep 10, 2025

El Acto Municipal por el inicio del Curso Escolar Deportivo 2025-2026 se efectuó en el Estadio Paquito Espinosa, instalación insigne del deporte en el territorio moronense.

A la actividad asistieron atletas, profesores y especialistas de varias disciplinas que se practican en el municipio, los que se comprometieron a obtener mejores resultados en el actual calendario.
La ocasión fue propicia para estimular a un grupo de trabajadores del sector deportivo con una amplia y destacada trayectoria y para trazar las principales líneas de trabajo en el nuevo periodo que recién comienza.
En el Curso Escolar Deportivo 2025-2026 están matriculados casi 300 atletas de 11 disciplinas, de ellas 4 estratégicas y tienen el reto de enfrentar con alternativas e inteligencia los retos y adversidades en medio de una difícil situación económica.
      
      

