Interrupción del Sistema Electroenergético Nacional por salida de la CTE Antonio Guiteras

Una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se produjo en la mañana de este miércoles, afectando el servicio eléctrico desde la provincia de Camagüey hasta Pinar del Río, informó la Unión Eléctrica (UNE) a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con el parte oficial, la interrupción ocurrió a las 12:35 pm como consecuencia de la salida imprevista de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, lo que provocó el colapso en cadena del sistema en la región central y occidental del país.

Situación actual del servicio

Fuentes de la UNE precisaron que actualmente se encuentra conectado el tramo comprendido desde parte de Las Tunas hasta Guantánamo, mientras permanece interrumpido el servicio desde la zona occidental de Las Tunas hasta Pinar del Río.

En la provincia de Las Tunas, aunque existe sistema eléctrico, las subestaciones no se encuentran energizadas, por lo que no hay servicio a la población.

Protocolos de restablecimiento

La Unión Eléctrica informó que ya comenzaron los protocolos para el restablecimiento del SEN a través del arranque de Energás Boca de Jaruco. Asimismo, se establecen los procedimientos para llevar energía a la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y comenzar el proceso de arranque.

Trabajamos en el restablecimiento del SEN en medio de una compleja situación energética. Ya comenzó el arranque ENERGAS Boca de Jaruco. Felton 1 se mantiene generando. — Vicente de la O Levy (@VicentedelaO2) March 4, 2026

Como parte de la estrategia de recuperación, se encuentra en servicio la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez «Felton», que actualmente aporta energía exclusivamente a la zona oriental del país.

La entidad no precisó las causas que originaron la desconexión de la unidad termoeléctrica, pero aseguró que se trabaja en la recuperación progresiva del sistema.

Afectaciones colaterales

Como consecuencia de la interrupción eléctrica, se vio afectada también la señal de radio y televisión en las zonas impactadas por problemas técnicos derivados del apagón.

Seguimiento gubernamental

El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, junto al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, se encuentra en el Despacho Nacional de Carga evaluando las causas del evento y dando seguimiento a la aplicación de los protocolos para la recuperación del servicio.

Ambos dirigentes intercambian con especialistas del sector en la sede encargada de coordinar la operación del sistema eléctrico del país, con el objetivo de precisar los detalles relacionados con la desconexión y definir las próximas acciones encaminadas a su restablecimiento.

Se espera que en las próximas horas se ofrezcan detalles adicionales sobre la evolución del proceso de restablecimiento del servicio eléctrico en las regiones afectadas.

#UltimoMinuto || El primer ministro, Manuel Marrero Cruz se encuentra en el Despacho Nacional de Carga con el ministro de energía y minas, Vicente De La O Levy para precisar los detalles de la desconexión del SEN y las próximas acciones a tomar para el restablecimiento del mismo. pic.twitter.com/vE2aqeHhgN — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 4, 2026

¿Qué dijo Lázaro Guerra tras la caída parcial del SEN?

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, ingeniero Lázaro Guerra Hernández, informó que a las 12:41 de la tarde salió de servicio la unidad generadora “Guiteras”, lo que provocó la caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) desde Pinar del Río hasta Camagüey.

Según explicó el directivo, la afectación impactó fundamentalmente la zona occidental y parte del centro del país. No obstante, precisó que la región oriental mantiene servicio eléctrico desde la provincia de Holguín hasta Guantánamo, con respaldo en la unidad número uno de la termoeléctrica de Felton.

En el caso específico de Las Tunas, existe sistema eléctrico, aunque aún no se ha restablecido el servicio en las subestaciones provinciales, por lo que persisten interrupciones en el suministro a los consumidores.

Guerra Hernández detalló que ya están activados los protocolos de restablecimiento del sistema en todo el país. Informó además que comenzó el proceso de arranque en Boca de Jaruco, punto clave para iniciar la recuperación en la zona occidental. La unidad en proceso alcanzó las 1 000 revoluciones y se encontraba próxima a sincronizar, paso imprescindible para comenzar la restauración paulatina del servicio.

De igual forma, en la zona central se establecen los procedimientos para arrancar la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, como parte de la estrategia de recuperación del SEN.

El directivo señaló que, tras una revisión general de las centrales termoeléctricas, todas las unidades que estaban en servicio se encuentran disponibles, con excepción de una unidad que salió por un salidero en caldera. Esto permitirá que, una vez llegue la energía necesaria para el autoabastecimiento, puedan incorporarse progresivamente al sistema.

La caída del sistema fue calificada como reciente y de carácter parcial, ya que la región oriental continúa operando con generación propia. Las autoridades energéticas aseguraron que el proceso de restauración se realizará de manera gradual y que en próximas horas se ofrecerán nuevas actualizaciones sobre el avance del restablecimiento del servicio eléctrico en el país.

Con información de Cubadebate