Jóvenes avileños reciben la bandera del contingente «Centenario» para asumir tareas de impacto

En un acto realizado en predios del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), quedó abanderado oficialmente el contingente que, desde la Red Juvenil Comunitaria, asumirá tareas de impacto en la provincia de Ciego de Ávila.

La Red, iniciativa del primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nace como respuesta a la necesidad de unir fuerzas, fortalecer la participación y promover la solidaridad.

Su objetivo es crear espacios donde la voz de la juventud se escuche y se traduzca en proyectos concretos que eleven la calidad de vida del pueblo.

Bajo esta premisa, el contingente «Jóvenes del Centenario» se integra a proyectos como «Voltaje Juvenil», orientado a movilizar a los jóvenes en la batalla energética y el desarrollo económico del país.

Cuba enfrenta el recrudecimiento del bloqueo en su mayor oleada, una guerra económica interna y una sostenida campaña de desprestigio internacional. Sin embargo, los jóvenes avileños se alzan una vez más como protagonistas de su tiempo, conscientes de que el reto es continuar en la vanguardia de la Revolución

La entrega de la bandera del contingente estuvo a cargo de Julio Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila, y de Yaniris Luis Machado, primera secretaria de la UJC en el territorio.

El momento central de la jornada llegó con las palabras del joven abogado Kevin Marcos Delgado Álvarez, quien en nombre de la juventud avileña ratificó el compromiso con la tarea encomendada:

El joven dirigente subrayó que la red tiene la misión de no esperar soluciones, sino de generarlas. «Si algo distingue a esta red es su alma humanitaria: hacer realidad el principio de que nadie se salva solo y que la Revolución se defiende todos los días», agregó.

En referencia a las palabras del presidente Díaz-Canel, quien calificó el trabajo de la red como estratégico para el país, Kevin Marcos insistió en que «la continuidad no se hereda pasivamente, se conquista».

El abanderamiento del contingente avileño ocurre en un momento clave, cuando se avanza en la implementación de las 176 medidas aprobadas para impulsar la economía y enfrentar los desafíos actuales.

«Cada paso que demos debe ser firme en la defensa de nuestras conquistas, en la búsqueda de mayor eficiencia y en la construcción de un país mejor», enfatizó Kevin Marcos, quien cerró su intervención con un mensaje de optimismo:

«Cuando salgamos de este momento de asfixia al que nos han sometido, tendremos para la vida la satisfacción de que fuimos de las generaciones que salvamos la Revolución».

La ceremonia, que reunió a máximas autoridades del Partido, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, constituyó un espaldarazo a la energía indomable de una generación que no se conforma ni se rinde ante las adversidades.

Tomado de Invasor