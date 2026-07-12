Ejecutan protocolos ante desconexión del Sistema Eléctrico Nacional

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba confirmó este viernes la ocurrencia de una nueva desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Desde ese momento se activaron los protocolos de restablecimiento. Cubadebate comparte con sus usuarios el proceso de restauración.

En el proceso de recuperación del SEN, se logró enlazar las Subestaciones de 220 kV de Santa Cruz y Mariel, en cada una se inicia el arranque de la Unidad 5 en la CTE Mariel y la Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara.

El bloque 6 de la CTE 10 de Octubre, en Nuevitas está sincronizado y subiendo carga con un micro sistema de la zona Centro Oriental. Se continúa realizando operaciones para llegar a las CTE Felton y Renté e iniciar arranques de otras unidades en las próximas horas.

En cada una de las provincias del país se establecieron microsistemas para garantizar los servicios vitales

En el horario de la madrugada ocurrió un colapso de tensión en el microsistema de la región occidental.

La prioridad es volver a incorporar la generación de las unidades de Energás Boca de Jaruco para comenzar el proceso de arranque de la CTE Máximo Gómez, Ernesto Guevara De La Serna, Antonio Guiteras, Carlos Manuel de Céspedes y Diez de Octubre.

Una vez que se logre llegar al Oriente del país, se incorporará la generación de las CTE Lidio Ramón Pérez Felton y Antonio Maceo.

Los trabajadores eléctricos han trabajado intensamente durante la noche y madrugada para restablecer el servicio lo antes posible.

Hospitales en Ciego de Ávila reciben energía del microsistema creado

En estos momentos los hospitales de Ciego de Ávila y Morón ya reciben energía del microsistema creado con los motores de generación fuel oil de los emplazamientos de Morón, Ceballos y Ciego Norte, pertenecientes a la EMGEF.

Con información de Granma y Cubadebate