La muerte merece respeto

El duelo ya es un peso enorme: la ausencia, el silencio, los recuerdos. Pero cuando uno llega al lugar que debería ser sagrado para el descanso de nuestros familiares, se encuentra con abandono, suciedad y desorden. Ahí la tristeza se transforma en impotencia, y la impotencia, en rabia.

Es indecoroso llegar hasta el Cementerio Santa Teresita, en Ciego de Ávila, y encontrarse con ese panorama: tapas rotas, bóvedas deterioradas y un mal olor que contamina el aire. La muerte ya es dura por sí sola; no necesita capas de negligencia y suciedad. El último adiós no se olvida.

Sin embargo, los directivos se excusan diciendo que no tienen trabajadores para la higiene del lugar y que deben ser los familiares quienes se encarguen de ella, aunque eso nunca ocurre.

Es muy lógico que, con un salario indigno, nadie quiera hacer ese tipo de trabajo, que además requiere solemnidad.

Si comparamos la suciedad del cementerio con la de la ciudad, créanme, no hay mucha diferencia, y eso es mucho decir.

En vez de encontrar paz, cuando despedimos a nuestros seres queridos nos queda un mal sabor, porque no solo lloramos a quienes se fueron, sino que también sufrimos por la indignidad con la que tratan su memoria.