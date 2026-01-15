Llegan a Cuba los restos mortales de los 32 combatientes caídos en Venezuela (+ Video)

Al amanecer de este jueves, arribó la aeronave que trasladó los restos mortales de los 32 cubanos caídos en Venezuela el pasado 3 de enero, en el cumplimiento de su deber.

En la pista del Aeropuerto Internacional José Martí, el silencio marcó el primer homenaje póstumo a los 32 cubanos caídos durante el ataque perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela.

Encabezado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder al Frente de la Revolución Cubana, y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se realiza el Primer Homenaje a los Héroes Caídos en el Areopuerto José Martí. CubaHonra y recibe los restos mortales de los 32 combatientes asesinados por EE.UU. en la agresión a Venezuela.

La ceremonia militar es breve y sobria. Basta la formación, los rostros contenidos y ese instante en que el país reconoce a quienes regresan para siempre, arropados en su bandera.

Las palabras de la ceremonia fueron pronunciadas por el ministro del Interior Lázaro Alberto Álvarez Casas, quien afirmó que los combatientes “cayeron lejos de su hogar, pero no de su deber”, y subrayó que al recibir sus restos mortales Cuba renueva ante ellos su lealtad a la Patria y a la unidad de América Latina.

“Los recibimos con profundo orgullo y eterno compromiso, porque sabemos que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa”, expresó.

Álvarez Casas señaló que los caídos “son una nueva luz que nos refuerza, nos enaltece y nos compromete”, y precisó que la bandera que los cubre no representa una ausencia. “Traen consigo el ejemplo de la entrega, el valor y la fidelidad”, dijo, al evocar las horas difíciles de la madrugada del 3 de enero, cuando —recordó— los combatientes cubanos estuvieron allí, fieles al legado del internacionalismo que ha marcado cada etapa de la Revolución.

Álvarez Casas afirmó que Venezuela no fue para ellos una patria distante, sino un espacio donde se entrelazan Martí y Bolívar, Chávez y Fidel. “Cayeron combatiendo y ascendieron para siempre a la historia”, sostuvo, al tiempo que ratificó que Cuba no claudica, aun cuando defender la dignidad implique pagar un alto precio. “Nuestros combatientes lucharon con el mismo ímpetu que los mambises y los rebeldes”, añadió.

El ministro destacó que los compañeros fueron recibidos “con el orgullo de saber que pelearon hasta la última bala y ofrendaron su vida en el cumplimiento de la misión encomendada”.

Álvarez Casas recordó que detrás de cada nombre hay rostros y familias, padres, hijos, esposos y hermanos que hoy sufren una pérdida irreparable. En ese contexto, hizo suyas las palabras de Fidel Castro: “No podemos decir que el dolor se comparte; el dolor se multiplica”.

Finalmente, expresó que la Patria se yergue ante ellos con respeto y gratitud. “Sus muertos son nuestros muertos”, afirmó, y sostuvo que si algo ha demostrado esta dolorosa página de la historia es que el imperialismo podrá tener armas más sofisticadas, “pero hay algo que jamás podrá comprar: la dignidad del pueblo cubano”.

Con las primeras luces del alba el pueblo también los espera. A ambos lados de la Avenida Rancho Boyeros se han reunido cientos de cubanos, que rendirán honores a sus compatriotas, mientras los féretros transitan hacia el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Tomado de Cubadebate