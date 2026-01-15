Arribaron a Cuba combatientes heridos en ataque a Venezuela (+Video)

Los combatientes heridos durante la reciente agresión militar de Estados Unidos a Venezuela, en el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, llegaron hoy a la Patria, informó el Noticiero Nacional de Televisión.

Participaron en el recibimiento Bruno Rodríguez Parrilla, titular de Relaciones Exteriores; el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, todos miembros del Buró Político del Partido.

También participaron otros dirigentes del Partido, el Gobierno y jefes de ambas instituciones armadas.

A su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, los heroicos combatientes reconocieron el valor y compromiso de sus hermanos caídos en el ataque y les fue transmitido un saludo fraternal y el reconocimiento y admiración del pueblo cubano.

Tomado de ACN