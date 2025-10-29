Televisión Avileña

Melissa cruzando el oeste de Jamaica: baja intensidad, pero se fortalecerá

Oct 28, 2025

En su aviso intermedio de las 2 p.m., el Centro Nacional de Huracanes informó que Melissa estaba a esa hora sobre el oeste de Jamaica, cerca de la latitud 18.2 Norte, longitud 78.0 Oeste, moviéndose hacia el norte-noreste a unos 13 km/h.

Su presión central ascendió algo, hasta 899 hPa, y sus vientos bajaron a 270 km/h, con ráfagas más altas. Sigue siendo un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Se espera un giro hacia el noreste con un aumento en la velocidad de avance más tarde hoy, seguido de un movimiento más rápido hacia el noreste el miércoles y jueves.

En la trayectoria del pronóstico, el núcleo de Melissa cruzará el oeste de Jamaica durante las próximas horas y luego se moverá de nuevo al mar Caribe. Después, se espera que el centro se mueva por el sureste de Cuba a primera hora del miércoles por la mañana.

Se espera un debilitamiento mientras el centro está sobre Jamaica, pero se pronostica que “alcance el sureste de Cuba como un huracán mayor extremadamente peligroso, y todavía será un huracán fuerte cuando se mueva por el sureste de las Bahamas», dijo el NHC.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia fuera hasta 45 km desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 315 km.

Tomado de Cubadebate

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

